Confinement au hangar : Les passagers de deux vols sont rentrés sans inquiétude

Face à la presse, ce mercredi, pour donner le point sur le Covid-19, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, avait annoncé que tous les voyageurs qui proviennent des pays infectés par le coronavirus seront mis en quarantaine dans le hangar (aérogare) des pèlerins de Yoff.



Quelques heures après l’annonce de cette mesure, deux vols ont atterri à l’aéroport international Blaise Diagne (Aibd). Mais, le constat est unanime : Cette mesure n’a pas fait l’objet d’application, informe Emedia.sn.



En effet, arrivés simultanément, les vols Air France AF718 (20h 38) en provenance de Charles De Gaulle Paris et Brussels Airlines SN 201 (21h 14) en provenance de la capitale belge, ont atterri dans une atmosphère ubuesque.



En plus clair, insiste Emedia, aucun d’entre eux n’a été conduit au hangar comme annoncé. Parmi eux, des ''fugitifs'' qui ont rentré pour éviter les conditions drastiques de confinement dans des pays fortement touchés tels que la France, la Belgique mais aussi l’Italie, devenu le véritable épicentre de la pandémie et le deuxième pays le plus touché à travers le monde, enregistrant pas moins de 475 décès pour la journée d’hier seulement.



