Confinement des Sénégalais- Abdoulaye Diouf Sarr: " Il ne faut ménager aucun dispositif de protection des populations sénégalaises"

Le confinement, cette mesure radicale n'est pas à exclure dans les prochains jours. Du moins si l'on se fie aux déclarations du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, ce dimanche, dans l'émission Point de vue sur la Rts.



"La situation est très sérieuse. je crois qu'il ne faut ménager aucun dispositif de protection des populations sénégalaise. Le Comité, compte tenu de l'urgence et la nouvelle physionnomie et du nouveau comportement de l'épidémie, va, dès demain matin, apprécier la situation", a-t-il laissé entendre.



En effet, face à cette situation inquietante, certains specialistes sont d'avis qu'il faut aller vers le confinement au regard des cas de transmission communautaires qui ont été révélés par l'Institut Pasteur de Dakar.



Le nombre de cas confirmés positifs au coronavirus augemente de jour en jour pour le Sénégal.

