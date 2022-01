Confiscation présumée de cartes d'électeurs à Kaolack : Près de 80% sont en souffrance à la préfecture, selon "Andu nawle and ligguey" Lors d'un point de presse organisé, mercredi 12 janvier, par le collège des leaders de la coalition "Andu Nawlé and Ligguey" du candidat Serigne Mboup, le porte-parole dudit collège a porté à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que 80 ℅ des cartes d'électeurs appartenant aux primo-votants ne sont pas parvenues à leurs récipiendaires.

Et cela, jusqu'à la date d'hier mercredi 12 Janvier. Les leaders de " Andu Nawlé and Ligguey' confirment cependant que leurs membres de la commission d'inscription sur les listes électorales ont relevé une population de 3.300 nouveaux inscrits et transferts qui courent encore derrière ces fameuses cartes.



Dans ce lot, il est aussi signalé que 800 cartes ont été reçues par la commission de distribution un mois avant l'ouverture de la campagne. A dix (10) jours des élections, la situation est confuse de plus en plus.



Une raison pour le collège des leaders de "Andu Nawlé and Ligguey" d'interpeller la DAF, la direction des élections et la commission de distribution pour situer leurs responsabilités et restituer aux citoyens leur droit de vote.

Sud quotidien



