Conflit Alioune Ndoye-Saër Seck: Plusieurs chefs de famille en chômage technique

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Septembre 2020

Le combat, que se livrent le Gaipes et Ministère de la Pêche et de l’Economie maritime, n’est pas de tout repos pour les travailleurs de l’armateur sénégalais, Saër Seck.



D’après "SourceA", ce dernier est contraint à jeter dans les affres du chômage technique des dizaines de travailleurs, à cause du refus, jusque-là, non motivé, d’Alioune Ndoye de renouveler la licence du bateau Lorence Marie qui bat pavillon au Sénégal, depuis 1983.



Le journal d’ajouter que si la Cour suprême, qui va être saisie, prochainement, ne tranche pas en sa faveur, l’armateur sénégalais n’aura plus d’autre choix que d’aller chercher une licence de pêche dans les pays limitrophes.



