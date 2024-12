Conflit Etat et une partie de la presse : Sambou Biagui porté à la tête d’un cadre Permanent pour le Dialogue CPDSM Depuis quelque temps, les relations entre une partie de la presse et les pouvoirs publics au Sénégal connaissent des tensions croissantes. En cause, divers actes administratifs posés par des structures de l’État, notamment sur des questions fiscales, des ruptures de conventions, ou encore la mise en place d’une plateforme d’enregistrement des médias. Ces développements ont conduit certains observateurs à parler d’un « conflit larvé », voire d’une « guerre ouverte » entre la presse et l’État. Tels sont les propos introductifs d'un communiqué expliquant pourquoi Sambou Biagui a été porté à la tête d’un cadre Permanent pour le Dialogue Etat-Presse...

Dans une démocratie majeure comme le Sénégal, reconnue pour son exemplarité lors des scrutins de mars et novembre 2024, un tel climat de tension est préoccupant. Il est indispensable que presse et pouvoirs publics travaillent ensemble pour préserver les acquis démocratiques et promouvoir une collaboration constructive. C’est dans cet esprit qu’a été créé le Cadre Permanent pour le Dialogue dans le Secteur des Médias (CPDSM).



Une initiative pour renforcer le dialogue et la concertation



Le CPDSM a vu le jour à l’initiative de la Maison de la Presse Babacar Touré, dans le cadre de sa mission de promotion de la concertation et du dialogue. Ce dispositif a été officiellement lancé lors d’une réunion d’échanges tenue le 19 décembre 2024 à la Maison de la Presse, en présence des entités médiatiques publiques et des organes de communication et de régulation de l’État.



Le CPDSM s’inscrit dans la continuité des Assises de la Presse et vise à renforcer un dialogue de qualité entre les médias et les pouvoirs publics. Ce cadre collaboratif se donne pour mission de promouvoir des échanges positifs au service du développement du pays.



Objectifs principaux du CPDSM



Le CPDSM poursuit plusieurs objectifs clés :



• Apaiser les tensions entre l’État et la presse.

• Offrir un espace de concertation et de médiation pour l’ensemble du secteur des médias.

• Promouvoir un dialogue permanent entre les pouvoirs publics et les acteurs des médias, afin de prévenir d’éventuelles crises.

• Faciliter la résolution des conflits pouvant survenir au sein des entreprises de presse ou entre celles-ci et les autorités publiques.

• Anticiper et prévenir les crises potentielles dans le secteur médiatique.

• Soutenir et coordonner les initiatives favorisant le dialogue.

• Créer un climat favorable au développement des entreprises de presse.



Gouvernance et ouverture du dispositif



La gouvernance du CPDSM a été confiée à M. Sambou Biagui, Directeur général de la Maison de la Presse, dont l’initiative a été unanimement saluée. Ce cadre restera également ouvert à d’autres personnalités reconnues pour leur expérience, leur sagesse et leur aptitude à favoriser la médiation.



Le CPDSM ne se substitue pas au Syndicat des Professionnels de l’Information et de la Communication du Sénégal (Synpics). Son rôle est avant tout celui d’un instrument de dialogue et de pacification, visant aussi à régler les conflits éventuels entre employeurs (patrons de presse) et employés (journalistes).



Une dynamique au service du développement



La création du CPDSM représente une avancée majeure pour le secteur des médias au Sénégal. En favorisant une collaboration plus harmonieuse entre la presse et les pouvoirs publics, ce cadre contribue à préserver les acquis démocratiques du pays et à créer un environnement propice à l’épanouissement des entreprises médiatiques. Le CPDSM illustre ainsi la volonté de toutes les parties prenantes de construire un avenir basé sur le dialogue et la concertation, dans l’intérêt supérieur du Sénégal.



