Conflit Guet Ndar-Bus Tata à Saint-Louis: Le calumet de la paix fumé

Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Décembre 2020 à 18:20 | | 0 commentaire(s)|

Les populations de Guet Ndar et les conducteurs des bus Tata ont fumé le calumet de la paix après l’accident mortel qui avait fini d’installer défiance et méfiance entre les deux parties frères.



Le maire de Saint-Louis Mansour Faye a convié les deux parties autour d’une table de discussions pour apaiser les tensions. Ainsi, le transport en commun dans le populeux quartier va reprendre.



Après avoir exprimé leur reconnaissance à l’édile pour sa médiation concluante, les deux entités s’engagent à raffermir leurs liens.



