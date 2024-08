Conflit financier entre la FSF et le ministère des Sports : une dette de 700 millions au cœur des tensions La tension entre le ministère des Sports et la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) semble atteindre un point culminant après plusieurs semaines d'échanges tendus. Tout a commencé avec la suspension de l'Assemblée Générale Ordinaire de la FSF, suivie d'une demande du ministère réclamant les rapports financiers de la CAN 2023 et du Mondial 2022 adressée à Maître Senghor et à son équipe. La réponse de la FSF, loin d'apaiser la situation, a exacerbé les tensions. Nous dit sudquottidien.sn qui revient sur cette crise ouverte qui survient à un an des élections présidentielles de la Fédération

En effet, non seulement la fédération a transmis une réponse vide à Mme Khady Diène Gaye, ministre des Sports, mais elle a aussi rappelé à cette dernière que son ministère est redevable d'une somme de 700 millions de francs CFA à la FSF.



Cette tension, latente depuis plusieurs semaines, s'est intensifiée suite aux nombreuses correspondances à caractère autoritaire envoyées par la ministre Khady Diène Gaye à l'endroit de la FSF. Alors même que la suspension de l'Assemblée Générale Ordinaire de la fédération était encore source de discussions, le ministère a fait parvenir une nouvelle demande concernant les rapports financiers de la Coupe du Monde 2022 et de la CAN 2023. Dans cette correspondance datée du 7 août, Mme Gaye justifiait sa demande par des interrogations soulevées par un député sur la gestion des finances des deux compétitions.



Dans sa réponse du 19 août, la FSF a rejeté toute responsabilité quant à la production des bilans financiers des compétitions, arguant que la gestion des budgets de ces événements relève exclusivement des services financiers du ministère des Sports. Selon la FSF, son rôle se limite à l'expression des besoins sur la base des recommandations techniques de l'équipe nationale. En conséquence, la fédération soutient que seuls les services du ministère des Sports sont habilités à produire ces rapports financiers.





La FSF a également profité de cette occasion pour rappeler que, lors de ces compétitions, elle avait dû avancer des fonds pour le compte du ministère des Sports, et que cette somme, qui s'élève à plus de 700 millions de francs CFA, n'a toujours pas été remboursée.



Selon sudquotidien.sn, cette réponse ferme de la FSF risque d'aggraver une crise déjà bien installée, à un moment critique pour le football sénégalais, notamment à l'approche des qualifications pour les compétitions internationales, avec des échéances importantes comme les confrontations contre les Diables rouges de la République Démocratique du Congo.



