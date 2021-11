Confondu avec Benjamin Mendy, accusé de viol, Edouard Mendy tacle les médias

Le gardien de but de Chelsea, Edouard Mendy, a critiqué les médias pour avoir utilisé par erreur son image dans des articles sur Benjamin Mendy de Manchester City.



L’arrière de Manchester City et de la France, Benjamin Mendy a été inculpé de six chefs d’accusation de viol et d’une agression sexuelle, et reste en détention.



Des photos d’Edouard Mendy et de son cousin, Ferland Mendy (Real Madrid), ont été utilisées pour illustrer des articles.



Edouard Mendy a déclaré que leur utilisation était « hautement symbolique ».



« Triste de voir qu’en 2021, en France comme en Angleterre, pour certains, les personnes noires n’ont ni nom ni visage distinct », a écrit l’international sénégalais sur Instagram.



« Ces ‘erreurs’ de photos semblent anecdotiques, mais en réalité, c’est tout le contraire, elles sont hautement symboliques ».



« Ce n’est pas si compliqué de différencier deux visages, surtout quand le maillot de foot est d’une aide précieuse ! »



En août dernier, rappelle "Walfgroupe", Benjamin Mendy a été mis en examen pour quatre chefs d’accusation de viol et un d’agression sexuelle.



Ces accusations concernaient des agressions présumées sur trois femmes de plus de 16 ans à son domicile, entre octobre 2020 et août 2021.



Mercredi, le joueur de 27 ans a comparu devant le tribunal pour faire face à deux autres accusations de viol, liées à des attaques présumées à Macclesfield en juillet et août.



Il a été suspendu par Manchester City après avoir été inculpé par la police, dans l’attente d’une enquête.

