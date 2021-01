Confondu avec l'examen gynécologique et déféré, le "prophète" de kolda a goûté au fruit interdit Le "prophète" de Kolda devra montrer ses qualités de surhomme pour se sortir du pétrin,, lui a passé sa premier nuit à la Mac de Kolda.

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Janvier 2021 à 05:57 | | 0 commentaire(s)|

Déférés ce lundi, pour séquestration, enlèvement par fraude, viol sur mineure de 13 ans, acte de pédophilie, consommation de mariage sur mineures, le "prophète" et ses disciples risquent gros.



L'un a donné en mariage sa fille mineure à un disciple alors que les deux autres ont épousé des mineurs, toujours au sein de la même confrérie, renseigne Kritik.



Le journal s'interroge sur la provenance des sept (7) autres mineurs qui sont dans le dossier. Ont-ils été volés ou achetés en Guinée Bissau ou en Mauritanie?

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos