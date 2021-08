Conformité ou non des nouveaux compteurs de la Sen-Eau : Le verdict attendu demain lundi Dans le but de trouver une solution au différend entre Sen- Eau et les associations consuméristes au sujet des nouveaux compteurs d’eau, la Division de la métrologie a prélevé 98 compteurs sur 15 000 en vue de procéder à l’échantillonnage. Ainsi, les services d’ibrahima Sarr vont rendre, ce lundi, leur verdict qui va déterminer si cet outil de métrage est conforme ou non aux règles. L’As

Suite à la polémique autour des nouveaux compteurs d’eau de la Sen-Eau, le ministère du commerce s’était auto-saisi de cette affaire qui a mis certaines associations consuméristes dans tous leurs états. Ainsi, les services de la division de la métrologie ont, en compagnie de la Sen-Eau, rencontré vendredi, les représentants de la Sones et des associations consuméristes dont SOS Consommateurs et l’ASCOSEN pour un contrôle de ces nouveaux compteurs qui vont être installés chez les consommateurs.



A en croire le chef de ce service, Ibrahima Sarr, après le prélèvement de compteurs dans les stocks de la Sen-Eau, les tests ont commencé au Port. Il s’agira de déterminer si les compteurs sont conformes ou pas aux règles.



«Pour chaque lot de compteurs, nous en avons pris 98 pour procéder à l’échantillonnage. Ces 98 compteurs sont censés représenter les 15.000 mille compteurs de chaque lot. Il y avait deux marques de compteurs Itron et Dieh qui ont fait une double certification CE (conforme aux exigences) et la certification LNE (laboratoire d’essai et de Métrologie) de la France l’un des plus réputés au monde. Nous avons testé 24 compteurs. Nous allons reprendre le processus lundi. En principe, on pourra terminer l’échantillonnage le jour même», a indiqué Monsieur Sarr



Il précise que : «Sur les 98 compteurs, s’il y en a 6 qui ne sont pas conforme dans ce lot, on conclut que tout ce lot de 15 000 compteurs n’est pas conforme. Mais s’il y a 5, on va conclure que c’est bon».

« Notre préoccupation, c’est de voir si le compteur qui va être mis dans la maison du consommateur est conforme ou pas. Et nous y travaillons. Si tous les compteurs sont conformes, la Sen Eau pourra les utiliser », a soutenu Ibrahima Sarr.



Que les compteurs soient conformes ou pas aux règles, indique le président de Sos Consommateur, c’est le cadet de leur souci. «Notre problème, c’est qu’ils sont en train de faire le tour des quartiers pour changer des compteurs qui marchent. Mais, on nous donne l’argument que ces compteurs sont conformes aux normes.



Quelles normes ? Et définies par qui ? Est-ce par l’Etat du Sénégal ? On ne change pas un compteur qui marche, même s’il a dix ou quinze ans. Les compteurs à changer sont précisés dans la règlementation de la Sones. Il s’agit des compteurs bloqués, défectueux et entre autres », explique Me Massokhna Kane.



«Nous considérons que cette rencontre entre la Sones, la Sen-Eau, les associations consuméristes et le ministère du commerce est une façon, pour l’Etat du Sénégal, de légitimer cette hausse déguisée de la facture d’eau en procédant à des changements de compteurs », tranche le président de Sos Consommateur.



De son côté, l’Ascosen trouve qu’il y a des critères pour changer un compteur. Il s’agit de sa vétusté, de son illisibilité et de son blocage. Selon Momath Cissé, il fallait passer par cet échantillonnage pour lever toute équivoque sur la fiabilité du compteur.



«Si les compteurs sont fiables, personne ne peut s’opposer à leur installation. Ce qui est important, c’est de vérifier, sous la supervision de la métrologie, la fiabilité des compteurs», affirme le vice-président de l’Ascosen qui pense qu’il faut de la sensibilisation sur l’utilisation de l’eau avec la mise en service de KMS3. Car, dit-il, avec l’abondance de l’eau, les gens auront tendance à consommer plus. Une façon, pour lui d’écarter toute idée de hausse de la facture de l’eau à cause des nouveaux compteurs.

