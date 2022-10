Congé forcé à l’école Kabirou Mbodj et à l’école 07 A de Pikine-Nord

Congé forcé à l’école Kabirou Mbodj Il n'y a pas eu de classes hier, à l'école élémentaire publique Kabirou Mbodj de la commune de Pikine-Ouest. Les enseignants étaient au rendez-vous. Mais les écoliers étaient absents à cause des eaux usées provenant des fosses septiques qui ont inondé l'école, nous apprend L'As.



Les parents d'élèves dans le désarroi accusent l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) d'en être l'unique responsable pour avoir transformé leur école en déversoir. Ils craignent que les enfants chopent des maladies. Lors de notre passage sur les lieux, des agents de la mairie nettoyaient l'école. Toutefois, les parents d'élèves réclament des solutions durables.



C’est la même situation qui est constatée à l'école 07Ade Pikine -Nord. Car la cour et les salles de classe sont inondées par les eaux pluviales et usées. Pire, les tables-bancs n'ont pas échappé aux désagréments causés par ces eaux. Les parents d'élèves réclament un système de canalisations dans ce secteur

