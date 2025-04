Congrés de l’ACT : Ibrahima Thiam, son nouveau président, succède à Abdoul Mbaye Ibrahima Thiam a été élu, samedi, nouveau président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT), succédant ainsi à Abdoul Mbaye, à l’issue d’un congrès extraordinaire, a constaté l’APS.

[…] Je ressens une immense gratitude, une profonde humilité et un sens aigu de la responsabilité”, a dit le nouveau président de l’ACT, parti fondé par l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, dans son discours.



Jusque-là membre du Conseil national de l’ACT, M. Thiam était à la tête du mouvement « Un Autre Avenir », allié de la coalition Senegaal kese qui a porté le député Thierno Alassane Sall lors des dernières élections législatives.



Ibrahima Thiam dit accueillir cette confiance avec “humilité”, ajoutant que “prendre la succession d’une personnalité de la trempe d’Abdoul Mbaye n’est pas un simple exercice de transmission, (mais) un engagement à porter plus haut et plus loin l’idéal qui a fondé (leur) parti”.



C’est la raison pour laquelle, dit-il, “je me dois de faire honneur à cette filiation prestigieuse, afin, le jour venu, à mon tour, de transmettre dignement le flambeau à mon successeur”.



À 60 ans, ce financier de formation, comme Abdoul Mbaye d’ailleurs, a passé une bonne partie de ses études et de sa carrière professionnelle en France. Il est auteur de plusieurs ouvrages dont « Conversations croisées », un entretien avec Abdoul Mbaye, et le dernier, “Diomaye-Sonko, les frères siamois”.



