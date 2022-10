Congrès : l’AIPS Monde rend hommage à Oumar Diarra

“C’est une tradition au niveau de l’AIPS Monde qui, à chaque Congrès, répertorie les journalistes qui nous ont quittés. Malheureusement, au Sénégal, nous avons perdu un membre éminent. Il a d’abord assuré l’intérim avant d’être secrétaire général de l’ANPS. Son mandat a été renouvelé sous le magistère de Mamadou Koumé. Il a terminé comme membre du Comité exécutif avant sa disparition. Aujourd’hui, il y avait de l’émotion chez les Sénégalais qui étaient dans la salle parce que Oumar Diarra était un brillant journaliste, qui a servi la presse sportive de son pays, africaine et mondiale” , a relevé le patron de l’ANPS.



“Nous avons longtemps cheminé ensemble et à chaque compétition, nous partagions la même chambre. Jusqu’à la CAN 2017 à Franceville, au Gabon. C’est une grosse perte, encore une fois. Il a aussi joué un éminent rôle au sein de la Convention des jeunes reporters (CJRS). Je ne peux que m’incliner devant sa tombe et prier pour le repos de son âme, son épouse, Marème, ses enfants, Diarra et Fallou” , a poursuivi Abdoulaye Thiam.



“Oumar était quelqu’un de très introduit à l’AIPS où il était apprécié par beaucoup de personnes. Je peux en témoigner. Comme secrétaire général, il s’occupait particulièrement des cartes de presse de l’AIPS pour le Sénégal. Aux congrès de Doha, Antalya, Bakou, notamment, il a représenté avec efficacité notre association” , a témoigné, sur un forum dédié, le doyen Mamadou Koumé, ex président de l’ANPS.



Entre autres faits marquants, le bilan et les perspectives de l’AIPS Monde, le parcours médiatique potentiel des reporters à la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre 2022). Ce 84e congrès a aussi sacré le Colombien Carlos Julio Castellanos président de AIPS Amérique la période 2022-2026.