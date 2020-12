Connexion internet trop chère: Macky Sall interpelle les opérateurs ! Les opérateurs de télécommunications ont beau déclarer qu’ils ont baissé les tarifs de la connexion à internet, le fait est que les usagers souffrent toujours. Et aujourd’hui, c’est le chef de l’Etat qui juge cher le coût de la connexion.



Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Décembre 2020 à 09:46

Le président de la République présidait, ce mardi, la cérémonie de lancement du «Prix Macky Sall pour la recherche», initié par le Cames. Listant les efforts réalisés par son gouvernement dans le cadre de la recherche, il s’est attardé sur le coût de la connexion à internet au Sénégal. Et c’est pour souligner sa cherté. « Nous avons interconnecté l’ensemble de nos universités publiques et souscrit des abonnements à des bases de données pour ces Universités. Cependant, des efforts plus soutenus restent à faire pour réduire le coût de la connexion. Et cela, je m’adresse aux compagnies de télécommunications ainsi qu’aux opérateurs », a-t-il martelé.





Le président de la République d’ajouter aussi que ces dernières années, la mise en ligne des cours et l’utilisation optimale des ressources numériques dans notre espace universitaire, ont été renforcées.

Pour le fonds du Cames, il leur a assuré de son soutien afin d’« en faire un fonds d’un milliard de francs Cfa pour générer des intérêts pouvant prendre en charge les éditions annuelles ».



Le Président Macky Sall compte aussi demander aux institutions financières de la région, comme la Banque africaine de développement, de contribuer à alimenter le fonds de la recherche du Cames.



