"Connexions avec les responsables du MFDC et les activistes": Nouvelles accusations contre Khalil Diémé

"Qui veut tuer son chien, l'accuse de rage". En effet, on vient d'apprendre que le journaliste Khalil Diémé, Directeur de publication du site exclusif.net, fait face à une nouvelle enquête sur ses supposées connexions avec certains activistes comme Amadou Sow basé en france, Hèlène Françoise Gaye, Ousmane Bâ, Salamon Bassène... et Nkruma Sané du MFDC.



Devant les enquêteurs, le journaliste s'est défendu." J'entretiens des relations purement professionnelles avec ces derniers et j'ai ces mêmes relations avec certains agents de la police, des leaders politiques...Un bon journaliste a besoin d'avoir tous les contacts de tous les acteurs ", coupe court le Dirpub. Nous y reviendrons.











Exclusif.net

