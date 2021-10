Conquête de la Mairie de Dakar : La Coalition Wallu Sénégal décline le profil de son candidat Hier, à la permanence nationale du PDS (Parti démocratique sénégalais) sise sur la VDN, la Coalition Wallu Sénégal du département de Dakar s’est réunie pour mettre en place son comité électoral départemental et dégager le profil de son candidat qui doit briguer la mairie de Dakar. Le Témoin

Des représentants du PDS, d’AJ/PADS, de Bokk Guis Guiss, du CRD et Jotna étaient présents à la rencontre. La coalition Wallu de Dakar n’a pas encore choisi son candidat pour la mairie de Dakar. Toutefois, lors de cette réunion, Saliou Dieng du PDS a fait savoir aux représentants des partis alliés que sa formation a un candidat qu’elle souhaite présenter pour la ville de Dakar.



Ndiouga Sakho s’est longuement exprimé sur le profil du candidat devant briguer la succession de Mme Soham Wardini. D’après l’ancien directeur général de la Sapco, la conquête de Dakar sera une entreprise difficile face à de coriaces adversaires. Ce qui oblige la Coalition Wallu Sénégal à bien choisir son candidat qui doit avoir des qualités, une intégrité, de l’influence, être populaire, avoir de l’autorité, être capable de prendre des décisions etc.



«Nous avons tout dans notre coalition : un ancien chef d État, un ancien Premier ministre, un ancien président de l’Assemblée nationale, des anciens ministres et députés. Nous sommes prêts pour les élections de janvier prochain», a assuré Ndiouga Sakho.



Assane Ba, également membre du PDS, a indiqué pour sa part que le candidat à la mairie de Dakar doit présider le bureau du comité électoral. Pour le moment, le poste reste vacant puisque aucun candidat n est encore désigné.



Cependant, d’après Assane Ba, 4 postes vice-coordonnateurs seront créés, un secrétariat permanent, une commission d’organisation et de mobilisation (poste qu’il va présider).



La commission investitures et opérations électorales est confiée à AJ/PADS tandis que le CRD se voit attribuer la commission stratégie et programme. La commission communication et marketing revient à Bokk Giss Giss à travers Moussa Diakhaté.



D’autres commissions devant s’occuper des finances, de la sécurité, du secteur informel, des femmes, des jeunes, des sages, des affaires religieuses seront également mises sur pied. Les partis alliés sont invités à y envoyer leurs représentants pour démarrer les activités électorales.



Dans 10 jours, la coalition doit déposer ses listes et, par conséquent, elle dispose de très peu de temps pour harmoniser ses positions en vue de choisir un candidat qui sera porté à la mairie de Dakar.

