Conseil National pour l'Insertion et l'Emploi des Jeunes ( CNIEJ) : le décret portant sa création et ses règles En conseil des ministres, il y a plus d’un mois ou deux, le Chef de l’État avait annoncé la création d’un Conseil national pour l’insertion et l’emploi des jeunes (Cniej), décliné comme un organe consultatif « stratégique d’impulsion », qui devrait être mis en place dans la deuxième quinzaine de décembre 2020. Le Décret n°2021-172 portant création et fixant les règles d'organisation et fonctionnement de ce Conseil National pour l'Insertion et l'Emploi des Jeunes ( CNIEJ) est tombé

Le président Macky Sall a insisté sur l’importance qu’il lui accorde aux volets stratégiques « Apprentissage » et « insertion professionnelle » afin, d’une part, de former les jeunes à des métiers qui répondent aux besoins de l’économie et du marché du travail et, d’autre part, d’accompagner les diplômés et les apprentis à bien entrer dans la vie professionnelle et économique.



Et c’est en ce sens qu’il avait demandé au Ministre de l’Emploi de lui soumettre dans les plus brefs délais, une stratégie nationale d’insertion professionnelle (SNIP) qui accorde une priorité fondamentale aux jeunes diplômés, en cohérence avec les dispositifs publics (DER F/J, ADEPME, FONAMIF….).



Le Décret n°2021-172 portant création et fixant les règles d'organisation et fonctionnement de ce Conseil National pour l'Insertion et l'Emploi des Jeunes ( CNIEJ) vient à cet effet de poser un jalon de plus pour concrétiser sa vision.



Mais c’est sûr que des débats et échanges ne manqueront quant à la pertinence de ce nouvel instrument d’insertion, vu que d’autres avaient déjà vu le jour sans aucun bilan annuel voire même réel sur leurs résultats….













