Conseil constitutionnel : Kouthia dépose sa candidature et se voit arrêté par les gendarmes

Jeudi 27 Décembre 2018 à 00:19



Le célèbre comédien Samba Sine alias Kouthia, qui était venu « déposer » sa candidature pour l’élection présidentielle du 24 février 2019, est interpelé par les éléments de la gendarmerie. Il a débarqué au Conseil constitutionnel à 21h 30 à bord d’un taxi, accompagné des membres de l’équipe ‘’Kouthia Show’’. Le leader du Mouvement « Faral Sénégal », a vite été interpelé alors qu’il faisait face à la presse. Selon des informations, ils seraient accusés de faire de la comédie dans une institution comme le conseil Constitutionnel. « Mon dossier sera bien sûr accepté. Tous les Sénégalais ne me croyaient pas. Ils pensaient que je faisais de la comédie, mais aujourd’hui, c’est clair. Si ma candidature est invalidée, il n’y aura pas d’élection », a menacé Samba Sine avant son interpellation. Jusqu’au moment où ces lignes sont écrites (22h 00), Kouthia et sa bande ne sont toujours pas libérés.



