Conseil constitutionnel - Le 3ème mandat de Macky Sall déjà validé Des spécialistes du droit avertissent que le troisième mandat de Macky Sall est déjà validé, rapporte le Quotidien Le Témoin.

A en à croire le journal, Me Soulèye Macodou Fall, avocat du barreau de Paris, et le professeur de droit constitutionnel Babacar Guèye, rien ne semble s'opposer du point de vue du droit à un troisième mandat du Président Macky Sall.



Pour rappel, même s'il n'a ni dit oui ni non, certains soupçonnent que le Chef de l'Etat veut briguer un troisième mandat. Et ce qui est considéré comme un coup d'Etat si l'on se fie aux déclarations des Présidents Nigerien et Bissau Guinéen.



Et c'est d'ailleurs, ce qui a emporté IBK et menace Alassane Ouattara.



