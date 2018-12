Conseil constitutionnel: Macky Sall procède à trois nouvelles nominations

Quatre jours avant que les représentants des candidats et coalitions en lice pour la prochaine présidentielle ne se crêpent le chignon devant les locaux du Conseil Constitutionnel, une série de nominations concernant ladite structure est passée inaperçue. En effet, il y a eut trois nouvelles nominations au Conseil Constitutionnel, par décret présidentiel signé la semaine dernière, le jeudi 6 décembre 2018.



Dans un communiqué laconique publié sur son nouveau site web, le Conseil Constitutionnel annonce la nomination de trois nouveaux membres. Il s’agit du Professeur de Droit Ndiaw Diouf, qui a notamment été rapporteur d’une thèse sur "la responsabilité pénale du journaliste et les délits de presse au Sénégal : une contribution à l’effectivité de la liberté de la presse", de Mouhamadou Diawara, ancien président de la Cour Suprême et de l’inspecteur général d’Etat Abdoulaye Sylla. Le premier est nommé vice-président du Conseil Constitutionnel par décret numéro 2018-2127 du 6 décembre 2018 tandis que les deux autres sont nommés en qualité de membres du Conseil, par décret 2018-2126.

