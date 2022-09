Conseil constitutionnel: Pape Oumar Sakho a passé le témoin à Badio Camara Pape Oumar Sakho a passé le témoin hier, dans la matinée à Mamadou Badio Camara sans tambours ni trompette. La cérémonie de passation de service s’est tenue entre le Président sortant et le nouvel entrant Mamadou Badio Camara, nommé par décret présidentiel n°2022-1573 du 1er septembre 2022, président du Coneil constitutionnel.

D’après Les Echos, la cérémonie s’est tenue hier en présence de membres ainsi que du greffier en chef du Conseil constitutionnel.



S’agissant de Me Awa Dièye, en tant que simple membre nouvellement nommé des 7 sages, elle n’a pas besoin de passation. Elle devra juste prêter serment, nous renseigne-t-on.



Face à la polémique Awa Dièye, Ismaila Madior Fall dans une contribution, précise qu’il n’y a pas d’obligation préalable de démission de l’intéressée de l’OFNAC pour être nommée membre du Conseil constitutionnel pour une raison juridique simple : il n’y a pas d’incompatibilité expressément postulée par les textes entre membre du Conseil constitutionnel et membre de l’OFNAC.



