Conseil constitutionnel : Seules deux candidatures sont valides !

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Décembre 2018 à 12:23

Le Conseil constitutionnel a entamé depuis hier, vendredi, la vérification des parrainages. Pour cette première journée, Enquête informe que 9 listes ont été contrôlées, mais, seules deux d'entre elles ont été validées à 100%.



Il s’agit de celles de Benno Bokk Yaakaar (Bby) et de Pastef. Cependant, même s’il a réuni le nombre global de parrains requis, il reste à Idrissa Seck, quelques détails à régler. Madické Niang et Malick Gakou n’ont pas pu, pour le moment, valider leurs parrainages. Hadjibou Soumaré a quant à lui, été recalé.

