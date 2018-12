Conseil constitutionnel : Seuls 8 candidats sur 27 ont validé leurs fiches de parrainage…

Rédigé par leral.net le Lundi 31 Décembre 2018 à 07:52 | | 0 commentaire(s)|

Le Conseil constitutionnel a terminé la première étape de vérification des parrainages. D'aprés L'Observateur, seuls huit des candidats à la candidature ont validé leurs fiches de parrains au premier test.



Ils étaient six au premier jour à franchir l’obstacle du parrainage. Après Macky Sall, Idrissa Seck Ousmane Sonko, Madické Niang, Issa Sall, c’est Karim Wade et Khalifa Sall de faire valider leurs signatures par le Conseil constitutionnel.



Tout le reste est admis autorisé au second test. C’est-à-dire, ils devront repasser au Conseil constitutionnel (dans 48 heures à compter de la date de notification) pour tenter de valider le nombre de parrains rejetés. Il s’agit de Serigne Mansour Sy Djamil, Samuel Sarr, Aïda Mbodj, Thierno Alassane Sall, Bougane Guèye Dani, Mamadou Lamine Diallo, Adjibou Soumaré, Aïssata Tall Sall, Boubacar Kamara, Moustapha Guirassy, entre autres.



Ces recalés n’ont pas reçu de notification sur les motifs de rejets, mais certains d’entre eux croient savoir que c’est à cause de doublons avec d’autres listes (doublons externes), de l’absence sur les listes électorales, non inscription sur la liste électorale de la région, discordance sur les identifications carte électeur / carte d’identité entre autres.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos