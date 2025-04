Conseil constitutionnel : vers une recomposition après le décès de Mamadou Badio Camara

Suite au rappel à DIEU de Mamadou Badio Camara, la composition du Conseil constitutionnel va se réduire davantage. L’un de ses membres, Mouhamadou Diawara, arrive au terme de son mandat et devra faire valoir ses droits à la retraite.

Pour le remplacer, le juge Bassirou Seye est pressenti. Ce dernier a notamment occupé le poste de président de la Cour d’appel de Ziguinchor. Selon des sources proches du Palais, le décret de nomination serait déjà dans le circuit administratif depuis plusieurs semaines. Le Conseil constitutionnel est composé de sept (7) membres, lit-on dans Senenews.



Avant le décès de Mamadou Badio Camara, qui en était le président, l’institution comprenait également : Mme Aminata Ly Ndiaye, vice-présidente ; M. Mouhamadou Diawara ; M. Youssoupha Diaw Mbodj ; Me Awa Dièye ; Cheikh Ndiaye et Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly.