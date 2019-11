Conseil d’administration Bceao: Yves Charpentier y représentait la France

Le Pr; Felwine Sarr a dû se tromper lorsqu’il affirmait que Paris n’est pas dans le Conseil d’administration de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (Bceao).



La République française et bel et bien représentée dans le Conseil d’administration. Dans le rapport 2018 de la Bceao, à la page 25 (XXIII en bas de page), il est indiqué que le siège de l’ancienne puissance coloniale est occupé par Yves Charpentier, conseiller financier pour l'Afrique de l'Ouest à la Direction générale du Trésor.



Au comité de politique monétaire de la banque, la France a envoyé Françoise Drumetz, directeur des études microéconomiques et structurelles de la Banque de France.

