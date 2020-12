Conseil de discipline de la magistrature: Souleymane Téliko écope d'un... La sentence est connue. Le Conseil de discipline de la magistrature a infligé un blâme au président de l’Union dès magistrats sénégalais ( UMS) Souleymane Téliko, selon "Libération online".

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Décembre 2020 à 05:12 | | 3 commentaire(s)|

Cette décision rendue est le deuxième degré de sanction administrative après l’avertissement. Tout en précisant que les autres sanctions les plus sévères, sont la rétrogradation et la radiation.



Cette affaire s’est tenue à huis-clos, ce lundi 30 novembre 2020, dans les locaux de la Cour suprême. Plus de vingt-deux (22) personnes dont des magistrats et avocats? avaient pris la parole, au cours des débats d’audience, pour défendre le juge Téliko.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos