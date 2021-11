Conseil départemental de Linguère / Bby: Des sexagénaires privilégiés au détriment des jeunes

Une bonne partie des conseillers investie dans la Coalition ‘’Benno Bokk Yakaar’’pour les élections locales de janvier 2022, marche avec des cannes.



La moyenne d’âge des investis sur la liste majoritaire ou sur celle proportionnelle, est de 51 ans. Au moins, 15 personnes ont 60 ans ou plus et 28 autres, ont 58 ans.



La tête de liste majoritaire, Me Amadou Kâ et celle proportionnelle, Momar Aly Ndiaye, ont déjà vécu, chacune, 68 hivernages. Là où Sidel Sow, membre au Conseil économique, social et environnemental, trône sur ses 71 ans.



