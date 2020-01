Conseil des Ministres- Devant Macky Sall: Deux ministres s’offrent une violente dispute

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2020

Après Moustapha Cissé Lo et Yakham Mbaye, une nouvelle dispute a éclaté entre membres du même gouvernement. Lors du dernier Conseil des ministres présidé par Macky Sall, Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre des Finances et du Budget et son collègue de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, se sont violemment chamaillés.



Selon Walf Quotidien, les deux ministres se disputaient sur un problème d’attribution de compétences depuis l’éclatement du ministère de l’Économie, des Finances et du Plan en deux entités. Hott et Diallo réclamaient chacun la gestion du pilotage des opérations de levée de fonds.



Dans sa livraison de ce lundi, le quotidien fait savoir qu’ils se sont crêpés le chignon pendant 30 minutes devant le chef de l’État, Macky Sall, a tel point que ce dernier a été obligé de les arrêter.





