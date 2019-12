Conseil des Ministres: Dr. Anta Sarr Diacko limogée

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Décembre 2019 à 21:49 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République, Macky Sall a limogé Anta Sarr Diacko. Elle a été remplacée par Aminata Sow, titulaire d'un Mba et d'un Master II en Ingénierie financière.



Celle-ci, devient, désormais, la toute nouvelle Déléguée générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale, renseigne le communiqué officiel du Conseil des ministres. Pour l'instant, aucune nouvelle fonction ne lui est dévolue.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos