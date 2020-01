Conseil des Ministres- Education : Macky Sall pour « un dialogue constructif avec le G7 »

Le Chef de l’Etat, Macky Sall a abordé ce jeudi, en réunion de conseil des ministres, la gestion du climat social et les affaires intérieures. A ce sujet, «il a demandé au Ministre de la Fonction publique et au Ministre de l’Education nationale de maintenir un dialogue constructif avec le collectif des syndicats d’enseignants, notamment ceux regroupés dans le G7».



Selon le communiqué du Conseil des ministres, le Président de la République a également instruit le Ministre de l’Education nationale «de veiller au développement de l’enseignement arabe, en améliorant les conditions pédagogiques des apprenants et le statut des enseignants».



Pour rappel, les enseignants du G7 ont observé une grève totale, ce jeudi, suivie d’une marche prévue à Dakar. Les chevaliers de la craie exigent le respect du protocole d’accord signé en 2018 avec les autorités à propos de l’indemnité de logement que l’Etat a accepté de faire passer de 60 à 100 000 francs.



La revalorisation du système de rémunération des agents du public est également au chapitre des revendications du syndicat des enseignants le plus représentatif.

