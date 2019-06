Conseil des Ministres- Vente illicite des médicaments : Macky Sall demande l’accélération du processus d’adoption des textes législatifs et réglementaires Le Président de la République, Macky Sall a informé le conseil de l’audience qu’il a accordée le 04 juin aux représentants de l’Ordre de Pharmaciens et au Syndicat des pharmaciens privés, sur la question, relative à la vente illicite des médicaments. Et, il a indiqué au Gouvernement la priorité absolue, accordée à la bonne application et, au renforcement de la législation et de la réglementation de la vente des médicaments sur toute l’étendue du territoire national.



Le Chef de l’Etat a demandé au Gouvernement de finaliser la révision et d’accélérer le processus d’adoption des textes législatifs et réglementaires, organisant la pharmacie et la biologie médicale au Sénégal.







Concernant la gestion et le suivi du portefeuille de l’Etat, le Président de la République a exhorté le Gouvernement, notamment le Ministre des Finances et du Budget d’asseoir la mise en œuvre d’une stratégie d’encadrement et de rentabilisation de la gestion des participations publiques. A cet égard, il a sollicité l’évaluation du portefeuille de l’Etat et de publication chaque année d’un rapport bilan de la gestion des participations publiques.







Suite à cela, il a informé le conseil de la réunion qu’il a présidée sur les autoroutes et, a invité le Ministre en charge des Infrastructures, en rapport avec les Ministres des Finances et de l’Economie à prendre toutes les dispositions utiles afin d’asseoir une exploitation optimale du patrimoine autoroutier non concédé.







