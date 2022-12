Conseil des Ministres de Tambacounda / Infrastructures : 248,064 milliards FCfa d’investissements, entre 2013 et 2022

Lundi 26 Décembre 2022

Arrêtés à un montant de 138,506 milliards lors du Conseil des Ministres décentralisé du 25 avril 2013, les investissements destinés à la réalisation des infrastructures routières sont, à date, estimés à 248,064 milliards FCfa.



Ils sont répartis ainsi qu’il suit : Travaux achevés : 156,834 milliards FCfa, Travaux en cours : 52 milliards FCfa ;



Travaux en phase de démarrage : 39,23 milliards FCfa



D'autres investissements sont également envisagés en perspective pour un montant de 144,3 milliards FCfa.



Les engagements ont été matérialisés par la construction et la réhabilitation, sur la période 2013 à 2022, de 399 Km de routes revêtues et 345 km de pistes de désenclavement, le tout pour un montant global investi de 156 milliards 834 millions FCfa.



A l’horizon 2026, les investissements vont atteindre un linéaire de 1370,2 km, pour un coût global de 425,3 milliards FCfa.



