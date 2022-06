Conseil des Ministres de ce mercredi 22 juin 2022

A l’entame de sa communication, le Chef de l’Etat a réitéré son attachement particulier au déroulement, dans les meilleures conditions, des élections législatives du 31 juillet 2022, avec une forte mobilisation des électeurs.

Abordant la question liée à la lutte contre la pandémie de Covid-19 dans un contexte d‘une relative hausse des cas observés au Sénégal, le Président de la République demande au Ministre de la Santé et de l’Action sociale de renforcer la sensibilisation des populations sur la nécessité de respecter les gestes barrières pour freiner les chaines de transmission.



Le Chef de l’Etat demande au Ministre de la Santé et de l’Action sociale, dans le cadre de la stratégie de mise en œuvre de notre souveraineté pharmaceutique, d’assurer un suivi de l’état d’exécution du plan de relance de MEDIS Sénégal, mais également de soutenir les initiatives privées nationales pour développer l’industrie pharmaceutique au Sénégal.



Le Président de la République informe, enfin, le Conseil, qu’il procèdera, le Samedi 25 juin 2022, à la pose de la première pierre du nouvel hôpital de niveau 3 de Tivaouane en marge de la visite qu’il effectuera, à Tivaouane, à l’occasion du centenaire de la disparition de SeydiEL Hadji Malick SY.



Poursuivant sa communication, le Chef de l’Etat souligne la nécessitéd’accroitre le soutien de l’Etat aux personnes âgées et aux retraités.



Dans ce cadre, le Président de la République demande, au Ministre de la Santé et de l’Action sociale,d’organiser des concertations sur la prise en charge des besoins spécifiques d’accompagnement sanitaire et social des personnes âgées.



Le Chef de l’Etat demande également au Ministre chargé du travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, de vulgariser les mesures engagées par l’Etat pour améliorer, durablement, le système de gestion des pensions et des prestations sociales délivrées aux retraitées.



Abordant la question liée à la consolidation des projets de promotion de l’entreprenariat féminin, le Président de la République rappelle que l’autonomisation économique des femmes, reste une priorité, et demande, dès lors, au Gouvernement, à travers notamment l’ensemble des instruments publics d’encadrement et de financement ( DER/FJ, 3FPT, FONGIP, PROMISE etc…) de consolider et d’optimiser, dans chaque département, les actions de formation et de financement des femmes, en tenant compte des besoins exprimés par les cibles.



Sur le climat social et le suivi des affaires intérieures, le Président de la République a insisté sur les points suivants :



1. la relance des programmes d’alphabétisation dans les langues nationales en demandant au Ministre de l’Education nationale de procéder, avec les acteurs, à l’actualisation de la stratégie de promotion et de développement de l’alphabétisation dans les langues nationales, en lien avec les axes du Plan Sénégal Emergent (PSE).



2. le lancement de la phase II du programme des lampadaires solaires : sur ce point, le Chef de l’Etat demande, au Ministre du Pétrole et des Energies, d’engager les diligences nécessaires au lancement effectif de la seconde phase du programme de lampadaires solaires, qui concerne 115 000 unités, réparties, selon le critère d’équité, sur l’ensemble des communes du Sénégal.



Le Chef de l’Etat s’est par ailleurs félicité de la présentation du projet de loi règlement pour l’année 2021. A date, l’Etat du Sénégal est à jour sur la reddition des comptes, conformément aux dispositions de la loi organique relative à la loi de finances.



Le Président de la République a clos sa communication sur son agenda diplomatique et sur le suivi de la coopération et des partenariats.



AU TITRE DES COMMUNICATIONS



- Le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République a fait le point sur le suivi des directives et instructions présidentielles ;



- Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a fait une communication sur la stratégie de relance de l’industrie pharmaceutique au Sénégal ;



- Le Ministre de la Femme, de la famille, du Genre et de la protection des Enfants a fait une communication sur la préparation de la 2émeConférence africaine de haut niveau pour l’élimination des violences faites aux Femmes et aux Filles ;



- Le Ministre de l’agriculture et de l’Equipement rural a fait une communication sur la situation pluviométrique et sur le suivi de la campagne agricole 2022-2023 ;



- Le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement a fait une communication sur les activités de prévention et de gestion des inondations pour l’hivernage 2022.



AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES



Le Conseil a examiné et adopté :



-Le Projet de loi de règlement pour l’année 2021.

-Le Projet de décret portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Service géologique national du Sénégal (SGNS).



Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :





Monsieur Baye Moctar DIOP, Conseiller des Affaires étrangères principal, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal au Royaume de Belgique, est nommé, cumulativement avec ses fonctions, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri de Luxembourg, avec résidence à Bruxelles.



Monsieur Mouhamadou Moustapha NDAO, Administrateur civil Principal de classe exceptionnelle, précédemment Gouverneur de la Région de Thiès, est nommé Directeur général de l’Administration territoriale, en remplacement de Monsieur Amadou SY, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Alioune Badara MBENGUE, Administrateur civil principal, précédemment Gouverneur de la Région de Kaolack, est nommé Gouverneur de la Région de Thiès, en remplacement de Monsieur Mouhamadou Moustapha NDAO,appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Ousmane KANE, Administrateur civil principal, précédemment Gouverneur de la Région de Kolda, est nommé Gouverneur de la Région de Kaolack, en remplacement de Monsieur Alioune Badara MBENGUE,appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Saër NDAO, Administrateur civil principal, précédemment Gouverneur de la Région de Kédougou, est nommé Gouverneur de la région de Kolda, en remplacement de Monsieur Ousmane KANE,appelé à d’autres fonctions ;



Madame Mariama TRAORE, Administrateur civil principal, précédemment Préfet du Département de Louga, est nommée Gouverneur de la Région de Kédougou, en remplacement de Monsieur Saër NDAO,appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Ibrahima FALL, Administrateur civil principal, précédemment Préfet du Département de Diourbel, est nommé Gouverneur de la Région de Diourbel en remplacement de Monsieur Gorgui MBAYE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Babacar NIANG, Administrateur civil, précédemment Adjoint au gouverneur de la Région de Ziguinchor chargé des affaires administratives, est nommé Adjoint au gouverneur de la Région de Dakar chargé des affaires administratives, en remplacement de Monsieur Cheikh Ahmadou NDOYE, appelé à d’autres fonctions ;





Madame Diégui NGOM, Administrateur civil, précédemment Adjoint au gouverneur de la Région de Kédougou chargée des affaires administratives, est nommée Adjoint au gouverneur de la Région de Louga chargée des affaires administratives, en remplacement de Madame Awa Ndiaye DIOP,appelée à d’autres fonctions ;



MadameTening FAYE, Administrateur civil, précédemment Adjoint au gouverneur de la Région de Dakar chargée du développement, est nommée Adjoint au gouverneur de la Région de Thiès chargée des affaires administratives, en remplacement de Monsieur Maurice Latyre DIONE, appelé à d’autres fonctions ;



Madame Safiatou Joséphine DIENG, Administrateur civil, précédemment Adjoint au gouverneur de la Région de Ziguinchor chargée du développement, est nommée Adjoint au gouverneur de la Région de Ziguinchor chargée des affaires administratives, en remplacement de Monsieur Babacar NIANG, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Amadou Salmone FALL, Administrateur civil, précédemment Adjoint au gouverneur de la Région de Tambacounda chargé du développement, est nommé Adjoint au gouverneur de la Région de Kédougou chargé des affaires administratives, en remplacement de Madame Diégui NGOM, appelée à d’autres fonctions ;



Monsieur Assane GUEYE, Administrateur civil, précédemment Adjoint au gouverneur de la Région de Kolda chargé du développement, est nommé Adjoint au gouverneur de la Région de Dakar chargé du développement, en remplacement de Madame Tening FAYE,appelée à d’autres fonctions ;



Madame Marième Pouye ANNE, Administrateur civil, précédemment Adjoint au gouverneur de la Région de Diourbel chargée du développement, est nommée Adjoint au gouverneur de la Région de Kolda chargée du développement, en remplacement de Monsieur Assane GUEYE,appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Sidy Guissé DIONGUE, Administrateur civil, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au gouverneur de la Région de Ziguinchor chargé du développement, en remplacement de Madame Safiatou Joséphine DIENG,appelée à d’autres fonctions ;



Monsieur Daouda SENE, Administrateur civil, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au gouverneur de la Région de Louga chargé du développement, poste vacant ;



Monsieur Georges Samba FAYE, Administrateur civil, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au gouverneur de la Région de Kédougou chargé du développement, poste vacant ;



Monsieur Oumar Ngalla NDIAYE, Administrateur civil, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au gouverneur de la Région de Sédhiou chargé du développement, Poste vacant ;



Monsieur Chérif Mouhamadou M. Blondin NDIAYE, Administrateur civil, précédemment Préfet du Département de Guédiawaye, est nommé Préfet du Département de Ziguinchor, en remplacement de Monsieur Papa El Hadji Madické DRAME, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Maguette DIOUCK, Administrateur civil, précédemment Préfet du Département de Kanel, est nommé Préfet du Département de Bignona, poste vacant ;



Monsieur Ibra FALL, Administrateur civil, précédemment Préfet du Département de Dagana, est nommé Préfet du Département de Guédiawaye, en remplacement de Monsieur Chérif Mouhamadou M. Blondin NDIAYE,appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Papa El Hadji Madické DRAME, Administrateur civil, précédemment Préfet du Département de Ziguinchor, est nommé Préfet du Département de Fatick, en remplacement de Monsieur Mamadou KHOUMA,appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Mamadou KHOUMA, Administrateur civil, précédemment Préfet du Département de Fatick, est nommé Préfet du Département de Diourbel, en remplacement de Monsieur Ibrahima FALL, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Ibrahima Ismaël NDIAYE, Administrateur civil, précédemment Préfet du Département de Oussouye, est nommé Préfet du Département de Dagana, en remplacement de Monsieur Ibra FALL,appelé à d’autres fonctions ;



Madame Ndèye Nguénare MBODJI, Administrateur civil, précédemment préfet du Département de Guinguinéo, est nommée Préfet du Département de Louga, en remplacement de Madame Mariama TRAORE,appelée à d’autres fonctions ;



MonsieurAmadou Coumba NDIAYE, Administrateur civil, précédemment préfet du Département de Goudiry, est nommé Préfet du Département de Guinguinéo, en remplacement de Madame NdèyeNguénare MBODJI,appelée à d’autres fonctions ;



Madame Awa Ndiaye DIOP, Administrateur civil, précédemment Adjoint au gouverneur de la Région de Louga chargée des affaires administratives, est nommée Préfet du Département de Goudiry, en remplacement de Monsieur Amadou Coumba NDIAYE,appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Cheikh Ahmadou NDOYE, Administrateur civil, précédemment Adjoint au gouverneur de la Région de Dakar chargé des affaires administratives, est nommé Préfet du Département de Kanel, en remplacement de Monsieur Maguette DIOUCK,appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Maurice Latyre DIONE, Administrateur civil, précédemment Adjoint au gouverneur de la Région de Thiès chargé des affaires administratives, est nommé Préfet du Département de Oussouye, en remplacement de Monsieur Ibrahima Ismaël NDIAYE,appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Abdoulaye KHARMA, Secrétaire d’Administration, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Nyassia, Département de Ziguinchor, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Méouane, Département de Tivaouane, en remplacement de Monsieur Ibrahima NDAO, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Ndiack SARR, Instituteur, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Thiénéba, Département de Thiès, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Pakour, département de Vélingara en remplacement de Monsieur Moussa THIAM, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Mamadou DIOUF, Secrétaire d’Administration, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Fongolimbi, Département de Kédougou, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Sangalkam, Département de Rufisque, en remplacement de Monsieur Modou Bassirou NDAO, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Modou Bassirou NDAO, Secrétaire d’Administration, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Sangalkam, Département de Rufisque, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Dioulacolon, Département de Kolda, en remplacement de Monsieur El Hadji Ibrahima Niasse NDIAYE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Mamadou SY, Secrétaire d’Administration, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Rao, Département de Saint Louis, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Gamadjisaré, Département de Podor, en remplacement de Monsieur Oumar Mbacké DIALLO, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Oumar Mbacké DIALLO, Secrétaire d’Administration, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Gamadjisaré, Département de Podor, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Rao, Département de Saint Louis, en remplacement de Monsieur Mamadou SY, appelé à d’autres fonctions ;



Madame Khadidiatou SENE, Secrétaire d’Administration, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement des Almadies, Département de Dakar, est nommée Sous-préfet de l’Arrondissement de Dagoudane, Département de Pikine, en remplacement de Monsieur Oumar Sagna NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Oumar Sagna NDIAYE, Secrétaire d’Administration, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Dagoudane, Département de Pikine, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Keur Moussa, Département de Thiès, en remplacement de Monsieur Papa Serigne NIANG, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Papa Serigne NIANG, Secrétaire d’Administration, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Keur Moussa, Département de Thiès, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement des Almadies, Département de Dakar, en remplacement de Madame Khadidiatou SENE, appelée à d’autres fonctions ;



Monsieur Babacar WADE, Instituteur, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Ouadiour, Département de Gossas, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Thiénéba, Département de Thiès, en remplacement de Monsieur Ndiack SARR, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Ibrahima NDAO, Secrétaire d’Administration, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Méouane, Département de Tivaouane, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Ouadiour, Département de Gossas, en remplacement de Monsieur Babacar WADE, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Mamadou DIOUF, Secrétaire d’Administration, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Mabo, Département de Birkilane, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Ndoulo, Département de Diourbel en remplacement de Monsieur Mouhamadou SOW, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Mouhamadou SOW, Secrétaire d’Administration, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Ndoulo, Département de Diourbel, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Mabo, Département de Birkilane en remplacement de Monsieur Mamadou DIOUF, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Samba Adolphe SIDIBE, Secrétaire d’Administration, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Ngoye, Département de Bambey, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de WackNgouna, Département de Nioro du Rip en remplacement de Monsieur Ousmane DIA, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Ousmane DIA, Secrétaire d’Administration, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de WackNgouna, Département de Nioro du Rip, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Ngoye, Département de Bambey en remplacement de Monsieur Samba Adolphe SIDIBE, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Mamoudou DEME, Educateur spécialisé, précédemment Adjoint au préfet du Département de Salémata, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Dakatéli, Département de Salémata, poste vacant ;



Monsieur Moussa MBODJI, Professeur d’enseignement moyen, précédemment Adjoint au préfet du Département de Diourbel, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Missirah, Département de Tambacounda, en remplacement de Monsieur Kanta BALDE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Amadou BA, Secrétaire d’Administration, précédemment Adjoint au préfet du Département de Saint Louis, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Ndorna, Département de Médina Yoro Foulah, en remplacement de Monsieur Ansoumane KEITA, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Oumar DIBA, Secrétaire d’Administration, précédemment Adjoint au préfet du Département de Kaffrine, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Fafacourou, Département de Médina Yoro Foulah, en remplacement de Monsieur Boubacar DIALLO, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Moussa Aly BA, Instituteur, précédemment Adjoint au préfet du Département de Foundiougne, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Nyassia, en remplacement de Monsieur Abdoulaye KHARMA, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Papa DIENG, Instituteur, précédemment Adjoint au sous-préfet de l’Arrondissement de Notto, Département de Thiès, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Fongolimbi, en remplacement de Monsieur Mamadou DIOUF, appelé à d’autres fonctions ;





Monsieur Ousmane THIARE, Professeur titulaire de classe exceptionnelle des universités, précédemment Recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, est nommé Directeur général de la Cyber-infrastructure nationale pour l'Enseignement supérieur, la Recherche et l'Innovation (CINERI).



Fait à Dakar, le 22juin 2022



Le Ministre des Collectivités Territoriales,

du Développement et de l’Aménagement des

Territoires, Porte-Parole du Gouvernement



Oumar GUEYE