Conseil des ministres: 5 milliards FCfa à mettre à disposition des Collectivités locales, avant fin 2020

Toujours en réunion du Conseil des ministres hier, le Président Macky Sall a souligné l’urgence de mettre à la disposition des collectivités territoriales, avant la fin de l’année 2020, les cinq (5) milliards FCfa mobilisés au titre du Fonds d’appui au Développement local, institué par le Code minier de 2016.



D'après "L'As", il a également demandé au ministre des Collectivités territoriales, en relation avec les ministres concernés, de finaliser le statut de l’élu local, de préparer, d’une part, l’organisation d’une table ronde pour le financement du PACASEN rural, estimé à 352 milliards FCfa sur cinq (5) ans et, d’autre part, l’acquisition et l’installation, dans les communes, de 100.000 nouveaux lampadaires solaires.



Le Chef de l’Etat, pour conclure sur ce chapitre, a exhorté les partenaires de la décentralisation à consolider l’harmonisation des actions de développement territorial et de coopération décentralisée ; à améliorer les systèmes d’information territoriale et à promouvoir la réalisation rapide d’un Cadastre rural numérisé.

