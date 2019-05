Conseil des ministres: Macky Sall se félicite de la réussite du lancement du Dialogue national

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Mai 2019 à 13:08 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République, Macky Sall a abordé la question du Dialogue national lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi au Palais de la République.



Le chef de l’Etat s’est félicité de la réussite de son lancement et le consensus qui a sanctionné la mise en place du Comité de pilotage et du choix de son président, Famara Ibrahima Sagna. Ce dernier, pour rappel, travaillera avec quatre autres personnalités, cooptées pour diriger les sous-comités. Il s’agit du général Mamadou Niang, Abdou Mazide Ndiaye, les professeurs Babacar Kanté et Alioune Sall.

