Conseil des ministres- Pour éviter la contamination du coronavirus : Macky Sall prend de nouvelles mesures

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Mars 2020 à 11:34 | | 0 commentaire(s)|

Décidément le Président de la République ne badine pas avec l’épidémie du coronavirus qui se propage de plus en plus au Sénégal. Et pour se protéger de cette épidémie, Macky Sall a changé de stratégie.



Selon le journal L’As, le Conseil des ministres de ce mercredi va migrer de la salle Bruno Diatta. Mieux, le Président a défini un espace de sécurité de deux mètres entre lui et ses ministres, mais aussi entre eux-mêmes. D’après toujours le journal, si Macky Sall a pris une telle décision, c’est pour éviter tout contact entre ministres.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos