Conseil des ministres…Trois anciens ministres reviennent aux affaires

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juillet 2019

Le Conseil des ministres qui s’est tenu ce mercredi a décidé les nominations de trois anciens ministres, souteneurs de Macky Sall.



L’ancien ministre du Plan sous le régime du président Abdou Diouf, El Hadji Ibrahima Sall, Economiste, est nommé Président de la Commission d’Evaluation et de Suivi des Politiques et Programmes publics.



Aly Haïdar, ancien ministre de l'Environnement, va diriger la toute nouvelle Agence sénégalaise de Reforestation et de la Grande Muraille verte.



L’ancien patron des transports ferroviaires Abdou Ndéné Sall, Ingénieur polytechnicien, est nommé, Directeur général de la Société nationale du TER (SN/TER).











