Conseil des ministres de l’Uemoa : Diverses conclusions et recommandations approuvées

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Janvier 2025 à 20:57

Selon un communiqué de presse, ont également pris part à la rencontre, Abdoulaye Diop, Président de la Commission de l'Uemoa, Jean-Claude Kassi Brou, Gouverneur de la Bceao, Serge Ekué, Président de la Banque ouest africaine de développement (Boad) et Badanam Patoki, Président de l’Autorité des marchés financiers de l’Union monétaire ouest africaine (Amf-Umoa).



Au terme des échanges, les conclusions et recommandations ci-après ont été approuvées par le Conseil des Ministres.



Au titre de la Bceao, examinant l’évolution récente de la situation économique de l’Union, le Conseil des Ministres s'est félicité de la poursuite de la vigueur de l’activité économique au cours de l’année 2024. En effet, les dernières estimations du Pib de l’Union font ressortir une accélération du rythme de progression de l'activité économique en 2024, avec une croissance de 6,0% après 5,3% en 2023.



Les Ministres ont relevé que les tensions inflationnistes se sont atténuées. Le taux d’inflation, en glissement annuel, est ressorti à 4,1%, au troisième trimestre 2024, stable par rapport à son niveau du trimestre précédent.



Le Conseil a noté que les perspectives économiques de l’Union demeurent globalement favorables. Selon les dernières prévisions de la Bceao, le taux de croissance du Pib de l'Union, en termes réels, ressortirait à 6,3% en 2025. Cette accélération serait notamment impulsée par la bonne tenue des productions agricoles, extractives et manufacturières ainsi que des activités commerciales et financières.



Les Ministres ont adopté le Rapport relatif à la situation économique et monétaire de l'Uemoa au 30 septembre 2024 et le Cadrage macroéconomique de l’Uemoa pour les années 2024 à 2029.



Le Conseil a également examiné et adopté le projet de Décision relatif à la désignation des représentants des Etats au sein du Conseil d’administration du Fonds de garantie des dépôts et de résolution dans l’Umoa (Fgdr-Umoa).



Par ailleurs, le Conseil des Ministres a adopté le projet de Règlement relatif aux relations financières extérieures des Etats membres de l'Union. Ce nouveau texte, qui remplace le Règlement n°09/2010/CM/Uemoa du 1er octobre 2010, portant sur le même objet, marque une avancée significative dans la modernisation du cadre réglementaire.



Au titre de la Boad, le Conseil a approuvé les perspectives financières actualisées 2025-2029 de la Banque, la note relative à la levée des immunités et privilèges de la Boad dans le cadre de la mise en place d’une cinquième ligne de crédit de la KfW en faveur de la Banque, destinée au financement des micros, petites et moyennes entreprises ainsi que celle relative à la levée des immunités et privilèges de la Boad dans le cadre de l’octroi à la Banque d’un concours conjoint de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (Jica) et d’un consortium de banques commerciales.



Les Ministres ont également approuvé les résultats de l’appel d’offres pour la sélection du Commissariat au Compte de la Boad au titre des exercices 2025 à 2027 et la proposition de création d’une Fondation d’entreprise par la Banque.



Au titre de la Commission de l’Uemoa, le Conseil des Ministres a entériné le collectif budgétaire autorisé par le Règlement n°03/2024/CM/Uemoa du 22 novembre 2024 portant modification du Règlement n°06/2023/CM/Uemoa du 21 décembre 2023 portant Budget de l’Uemoa au titre de l’exercice 2024.



Le Conseil des Ministres a également examiné le Budget des organes de l’Union, au titre de l’exercice 2025 qui se chiffre en recettes et en dépenses à un montant de 149,6 milliards FCFA contre des prévisions du Budget initial de 2024 de 142,0 milliards FCFA, soit une hausse de 5,3%. Ce Budget prend en compte les activités d’amorçage de la mise en œuvre du nouveau Plan stratégique de la Commission dénommé Impact 2030 qui vise essentiellement à accroître la performance de la Commission de l’Uemoa et l’impact de ses interventions sur les populations des Etats membres. Ainsi, le Conseil a adopté le Règlement portant budget des Organes de l’Union, au titre de l’exercice 2025 et les Décisions subséquentes.



Examinant le rapport semestriel d’exécution de la surveillance multilatérale de décembre 2024, le Conseil des Ministres a invité les Etats à poursuivre les efforts de mobilisation des ressources tant internes qu’externes.



Le Conseil a, en conséquence, adopté le rapport semestriel d’exécution de la surveillance multilatérale de décembre 2024 et formulé une recommandation relative aux perspectives économiques et financières des Etats membres de l’Union au titre de la période 2025-2029.



Le Conseil des Ministres a examiné et adopté, par voie de Règlement, le guide méthodologique définissant les modalités d'élaboration et de calcul de l'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation au sein des états membres de l’Uemoa (Ihpc base 100 en 2023).



Au titre de l’Autorité des Marchés financiers, le Conseil des Ministres de l’Umoa a approuvé le Collectif budgétaire 2024 ainsi que le budget de l’Amf-Umoa, au titre de l’exercice 2025.

Adou FAYE







Source : Le Conseil des Ministres de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) a tenu le 20 décembre 2024 sa quatrième session ordinaire au titre de l'année 2024, à Bamako, en République du Mali. C'était sous la présidence de Adama Coulibaly, Ministre des Finances et du Budget de la République de Côte d'Ivoire, son président en exercice.

