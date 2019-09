Conseil des ministres spécial ce jeudi : d’importantes mesures attendues

Jeudi 12 Septembre 2019

Le président de la République Macky Sall a écourté son périple africain pour rentrer d’urgence à Dakar.

Le chef de l’Etat a pris part à la 5ème édition du Forum "Investir en Afrique", qui se déroule du 10 au 12 septembre 2019 à Brazzaville, en République du Congo. Il est attendu au Sommet extraordinaire de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) sur le terrorisme, prévu le 14 septembre 2019 à Ouagadougou (Burkina).



Il est finalement rentré à Dakar cette nuit et a convoqué aujourd’hui à 11 heures une réunion du Conseil des ministres spécial. Plusieurs dossiers brûlants qui ont fait la Une de la presse ces derniers jours sont au menu de cette rencontre. Parmi eux, la gestion catastrophique de l’inondation, la crise à l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres) et l’affaire de l’interdiction du voile à Sainte Jeanne d’arc. Ainsi, selon plusieurs sources, d’importantes mesures sont attendues dans la journée.

