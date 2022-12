Conseil intergouvernemental : Amadou Bâ attendu de pied ferme à Paris

A Paris, la capitale française, du 7 au 8 décembre 2022, dans le cadre d’un Conseil intergouvernemental entre la France et le Sénégal, le Premier ministre Amadou Bâ sera attendu de pied ferme par des membres de la société civile et droits-de-l’hommiste, révèle "Le Témoin".



Ces organisations établies dans la capitale française, entendent manifester leur colère pour exiger la libération de notre confrère Pape Alé Niang, embastillé pour une affaire présumée de « diffusion de fausses nouvelles » et « recel de document administratif estampillé top secret».



Le Premier ministre Amadou Bâ devra également faire face aux militants frustrés de l’Alliance pour la République (APR) ,qui se considèrent laissés en rade au profit de militants de la 25e heure, arrivés dans le parti après les années de galère. Ces militants frustrés ont sonné la mobilisation pour exposer leurs doléances à Amadou Bâ, dont le séjour parisien ne sera pas de tout repos.