Conseil interministériel: L’intégralité du discours du Premier Ministre, Amadou Ba sur la rentrée scolaire

In extenso, l’intégralité du discours du Premier Ministre, Amadou Ba sur la rentrée scolaire



Mesdames, Messieurs les Ministres,



Mesdames, Messieurs, les représentants des syndicats,



Chers parents d’élèves,



Mesdames, Messieurs, chers invités,



Aujourd'hui, je me tiens devant vous avec un profond sentiment d'engagement envers l'avenir de notre nation, car nous nous réunissons pour discuter de la prochaine rentrée scolaire, un moment crucial qui définit la voie vers laquelle nous dirigeons la jeunesse de notre pays.



Le Président de la République, Son Excellence Monsieur MackySall nous rappelle que la rentrée scolaire cette année revêt une importance particulière, car elle survient dans un contexte de défis multiples auxquels nous devons faire face de manière résolue.



Il engagele Gouvernement à assurer que chaque enfant, quelle que soit sa situation économique, ait un accès équitable à une éducation de qualité.



Ainsi, nous continuerons à investir dans la construction et la rénovation d'écoles, à améliorer l'accès à l'éducation préscolaire et à renforcer les infrastructures éducatives dans tout le pays.



Toutefois, l'éducation ne se limite pas seulement à l'accès à l'école, mais aussi à la qualité de l'enseignement. Nous devons veiller à ce que nos enseignants soient bien formés, motivés et bien rémunérés, car ce sont eux qui façonnent l'avenir de notre nation. Nous mettrons en place des programmes de formation continue pour nos éducateurs et encouragerons l'innovation pédagogique.



Le Chef de l’Etat nous engage aussi à éliminer toutes les formes de discrimination et d'inégalités dans notre système éducatif. L'éducation doit être accessible à tous, indépendamment du sexe, de l'origine ethnique, de la religion ou du handicap. Nous travaillerons à garantir que chaque enfant ait les mêmes chances de réussir.



En tant que Gouvernement, nous avons la responsabilité de veiller à ce que la rentrée scolaire se déroule dans les meilleures conditions possibles pour chaque enfant du Sénégal. Cela signifie que nous devons garantir que nos écoles sont des environnements propres, sains et sécurisés, tout en prenant des mesures vigoureuses pour lutter contre les inondations qui menacent certaines de nos écoles et communautés.



L'éducation est une responsabilité partagée entre le gouvernement, les enseignants, les parents et la société dans son ensemble. Nous encourageons les parents à s'impliquer activement dans l'éducation de leurs enfants et à soutenir leur apprentissage à la maison.



Mesdames, Messieurs,



Permettez-moi de mettre en avant les principaux axes sur lesquels nous devons concentrer nos efforts pour une rentrée scolaire réussie :



1- L’hygiène et la propreté dans nos écoles : nous sommes résolus à fournir à nos élèves des environnements propres et hygiéniques pour leur éducation. Cela implique la mise en place de programmes de nettoyage et d'entretien réguliers dans toutes nos écoles, en veillant à ce que les sanitaires soient en bon état de fonctionnement et à ce que l'eau potable soit disponible.



2- La santé des élèves et du personnel éducatif : la santé de nos élèves et de notre personnel éducatif est une priorité absolue. Nous allons renforcer les mesures de prévention des maladies transmissibles, notamment le COVID-19 qui est encore présente dans notre pays.



3- La lutte contre les inondations : nous sommes conscients des inondations saisonnières qui affectent certaines de nos écoles et communautés. Nous allons travailler en étroite collaboration avec les autorités locales pour mettre en place des mesures d'urgence pour minimiser l'impact des inondations sur l'éducation de nos enfants.



La résolution de ces défis complexes nécessite une coordination étroite entre les ministères et les acteurs gouvernementaux concernés. Nous allons établir des mécanismes de coordination efficaces pour assurer que les ressources et les efforts sont déployés de manière stratégique.



Mesdames, Messieurs,



La rentrée scolaire est un moment de renouveau, d'espoir et d'opportunités pour notre jeunesse. C'est un investissement dans l'avenir du Sénégal, et nous devons veiller à ce qu'il soit solide, durable et équitable. Ensemble, nous pouvons surmonter ces défis, assurer une rentrée scolaire réussie et permettre à nos enfants de réaliser leur potentiel.



Je vous exhorte tous à travailler main dans la main, à être déterminés et engagés dans la poursuite de cet objectif vital pour notre nation. Nous pouvons créer un Sénégal où chaque enfant a la chance d'accéder à une éducation de qualité dans un environnement sain et sûr.



Je salue votre dévouement envers l'éducation de notre pays. Avec un tel engagement, je suis convaincu que nous allons offrir, encore cette année, à nos élèves et enseignants, une belle rentrée scolaire avec un démarrage effectif des enseignements-apprentissages.



En attendant les conclusions de la session, je vous souhaite de fructueux échanges et déclare ouverts les travaux du Conseil interministériel sur la rentrée scolaire 2023-2024.



Je vous remercie de votre attention.