Conseil municipal de Djeddah Thiaroye Kao : 8 conseillers exclus pour absentéisme

Samedi 11 Mai 2019

Le Conseil municipal de Djeddah Thiaroye Kao s’est réuni avant-hier, sous la présence de l’adjoint au sous-préfet de Pikine Dagoudane et a exclu huit (8) de ses conseillers. Il s’agit de Sophi Ndiaye Cissokho (Apr), Ndeye Penda Gueye Sène (Apr), Moussa Hamady (Apr) Modou Guèye( Mouvement Neeneen), Leyti Fall (Mouvement Neeneen), Sidy Sall ( Pds), et Oulimata Gueye (Pds) et Moussa Ba (mouvement citoyen). Selon « LesEchos », il est reproché à tout ce beau monde le « délit » d’absentéisme lors des sessions du Conseil municipal. « Certains de ces conseillers municipaux n’ont pas mis les pieds à la mairie depuis bientôt quatre (4) ans et ils n’ont jamais justifié leurs absences », affirme le Maire Dr Cheikh Dieng.



