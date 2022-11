Conseil national de la Consommation : Le kilo du riz à 325 FCFA...Quelles sont les propositions retenues et prix proposés Le ministre du commerce Abdoul Karim Fofana est revenu sur les principales propositions faites après trois semaines de concertation suite au Conseil national de la Consommation : Quelles sont les propositions retenues et prix proposés, voici les premières décisions présentées par le ministre

Rédigé par leral.net le Samedi 5 Novembre 2022 à 20:34 | | 0 commentaire(s)|

Sur le riz, il a rappelé les premières décisions prises bien avant ce conseil, l’état avait suspendu les droits de douanes, les TVA et les subventions à accorder au riz local. Sur le riz brisé indien qui coute 350 le kilo au détail, c’est l’état qui supporte 25 francs par kilo, imaginons, le sac, puis la tonne de ce riz…Aujourd’hui l’état va rajouter 25 autres milliards pour ramener le kilo à 325 francs

