Conseil national de la Consommation : Les nouveaux prix de l’huile, du sucre, des produits horticoles Toujours avec le support de l’état, de nouveaux prix vont entrer en vigueur sur l’huile, le sucre et d’autres denrées de première nécessité. D’après le ministre du commerce Abdoul Karim Fofana avec les principales propositions faites, les prix des huiles importées seront revenus à la baisse du grossiste au détaillants, avec au finish, 100 francs de moins sur le litre d’huile.

Rédigé par leral.net le Samedi 5 Novembre 2022 à 21:00 | | 0 commentaire(s)|

Pour le sucre, déjà des mesures douanières avaient été prises sur les baisses des taxes à l’importation, mais surtout celles étatiques pour favoriser le consommer local, avec une subventions de plus de 5,5 milliards sortant de la poche de l’état. En plus les TVA seront revues à la baisse. Le kilo du sucre passera de 600 francs à 575 francs.

Le kilo de l’oignon, la carotte, la pomme de terre, sont aussi ciblés, avec une favorisation du Consommer local . Des contrôles seront plus fréquents

Le kilo de l’oignon local baisse de 100, celui de la pomme de terre baissera de 200 francs et la carotte de 100 francs.



