Conseil national de la consommation : La baguette de pain passe de 150 à 175 FCFA

En même temps, le poids augmente passant de 190 à 200 grammes. La rencontre a également vu la participation des meuniers, boulangers et les consommateurs. « Nous allons vers la hausse du prix du pain pour sauvegarder des emplois, pour préserver la rentabilité de nos entreprises, pour garantir aux consommateurs sénégalais la disponibilité au quotidien du pain, un pain de meilleure qualité », a confié le ministre Aminata Assome Diatta.



Cette hausse, explique-t-elle, est liée au contexte international défavorable avec la hausse du prix du fret, conjuguée à la rareté des produits. Des facteurs qui à son avis, ont entrainé un renchérissement des prix de la farine de blé sur le marché. Une situation devenue intenable pour les meuniers, malgré les efforts de l’Etat sur les droits de douane et la baisse de la Tva.



« L’Etat a fait des efforts en suspendant l’application des droits de douanes sur le blé, mais également en suspendant l’application de Tva sur la farine. Malgré tous ces efforts, les coûts du blé ont augmenté et atteignent aujourd’hui, un prix de 325 euros, soit 212.875 FCfa la tonne. Dans un tel contexte, il reste évident que si les prix ne sont pas réajustés, nous assisterons à la fermeture de certaines de nos entreprises », a précisé Mme Diatta. Elle affirme que cette hausse des prix était inévitable au risque de voir certains acteurs aller en faillite. Cette hausse entre en vigueur à partir de ce mardi 14 décembre 2021.

Adou FAYE





