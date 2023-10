Conseil national du Patronat: Saint-Louis abrite une rencontre décentralisée

La capitale du Nord a abrité une rencontre décentralisée du Conseil national du Patronat. Cette rencontre, ayant enregistré la présence des représentants des Chambres de Commerce de Matam, Louga et Saint-Louis, a été présidée par le Gouverneur de la région, Alioune Badara Samb. Le but de ces rencontres décentralisées du CNP, est, selon le président Baïdy Agne, de prendre davantage en charge les préoccupations et la compétitivité des entreprises du pôle productif du Nord du pays.

