Conseil présidentiel sénégalo-gambien: la deuxième session s’ouvre aujourd’hui à Dakar La deuxième session du Conseil présidentiel entre le Sénégal et la Gambie s’ouvre ce jeudi à Dakar. L’accent sera mis sur le renforcement de la sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme, mais également la lutte contre le chômage des jeunes et l’électrification des villages frontaliers des deux pays. Les deux délégations feront également le point sur le suivi de la feuille de route déjà définie lors de la première session. Hier déjà, un Conseil interministériel s'est tenu, dirigé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays.

