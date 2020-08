Conseil présidentiel sur le logement : Le chef de l’Etat prend diverses décisions

L’autre décision du président Sall, c’est de veiller au respect de loi d’orientation sur l’habitat social qui engage les sociétés concessionnaires (Senelec, Sones …) à participer aux travaux d’aménagement foncier. En outre, il recommande de mettre en place un régime fiscal dérogatoire en faveur des promoteurs agréés dans le cadre du projet 100000 logements.



Macky Sall demande également de mettre en place un nouveau mécanisme pour prendre en charge les aménagements fonciers dans le cadre du projet 100000 logements ; d’affecter les assiettes foncières du pôle de Daga Kholpa à la Société d’aménagement foncier et de rénovation urbaine (Safru) ; de favoriser l’éclosion d’un écosystème de la construction (instruction a été donnée au ministre de l’Industrie d’y travailler avec le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique) et de travailler à trouver une alternative à l’exploitation des sables de dune et des sables marins pour la préservation de l’écosystème, des côtes, des Niayes …

Oumar Nourou





Source : Lors du conseil présidentiel sur le logement qui s’est tenu hier au palais de la république, le président Macky Sall demande de mettre en place un guichet unique pour simplifier et raccourcir les procédures d’obtention des documents nécessaires à la réalisation d’un projet immobilier.Source : https://www.lejecos.com/Conseil-presidentiel-sur-l...

