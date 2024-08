COUR SUPRÊME





Monsieur Mahamadou Mansour MBAYE, précédemment Procureur général près la Cour Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président de Chambre à la Cour suprême, est nommé Procureur général près ladite Cour ;



Monsieur Djibril BA, précédemment Procureur général près la Cour d'Appel de Tambacounda, est nommé Premier Avocat général près la Cour suprême;



Madame Abibatou BABOU WADE, précédemment Premier Président de la Cour d'Appel de Thiès, est nommée Président de Chambre à la Cour suprême;



Madame Seynabou NDIAYE DIAKHATE, précédemment Conseiller à la Cour suprême, est nommée Premier Avocat général près la Cour suprême ;



Monsieur Bara GUEYE, précédemment Avocat général près la Cour suprême, est nommé Premier Avocat général près ladite Cour;



Monsieur Samba FAYE, précédemment Procureur général près la Cour d'Appel de Kaolack, est nommé Premier Avocat général près la Cour suprême, pour compter du 01 janvier 2025 ;



Monsieur El Hadji Abdou Aziz SECK, précédemment Président de Chambre à la Cour d'appel de Saint Louis, est nommé Conseiller à la Cour suprême;



Monsieur Mouhamadou Moustapha SEYE, précédemment Avocat général près la Cour d'Appel de Dakar, est nommé Avocat général près la Cour suprême;



Monsieur Abdoulaye DIAGNE, précédemment Avocat général près la Cour d'Appel de Dakar, est nommé Avocat général près la Cour suprême;



Monsieur Amadou NDIAYE, précédemment Directeur de la Protection sociale et judiciaire, est nommé Avocat général près la Cour suprême;



Monsieur Ibra Samba Yoro DIOP, précédemment Directeur des Affaires Civiles et du Sceau, est nommé Conseiller à la Cour suprême ;



Monsieur Abdourahmane AW, précédemment Président du Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar, est nommé Conseiller à la Cour suprême;



Monsieur Ndary DIOP, précédemment Président de Chambre à la Cour d'Appel de Kaolack, est nommé Conseiller à la Cour suprême ;



Monsieur Abdourahmane NDIAYE, récemment Président du Tribunal de Grande Instance de Kaolack, est nommé Conseiller à la Cour suprême ;



Monsieur Thierno Demba SOW, précédemment en détachement, est nommé Avocat général près la Cour suprême;



Monsieur Demba TRAORE, précédemment Avocat général près la Cour d'Appel de Thiès, est nommé Avocat général près la Cour suprême ;



Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane NDOUR, précédemment Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Louga, est nommé Avocat général près la Cour suprême ;



Monsieur El Hadji Babacar DIOP, précédemment Directeur des Services Judiciaires, est nommé Avocat général près la Cour suprême;



Monsieur Aly Ciré NDIAYE, précédemment Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Diourbel, est nommé Avocat général délégué près la Cour suprême;



Sont nommés Conseillers à la Cour suprême:



Jean Aloise NDIAYE, Idrissa SOW, Babacar DIALLO et Barou DIOP

V Monsieur Oumar GUEYE est nommé Avocat général près la Cour suprême.

Nomination de Conseillers délégués :



V Madame Fatou FAYE LECOR, précédemment Conseiller référendaire à ladite Cour:



Monsieur Kor SENE, précédemment Conseiller référendaire à ladite Cour;



V Monsieur Mamadou SECK DIOUF, précédemment en détachement à l'Agence Judiciaire de

I'Etat ;



Monsieur Yoro Moussa DIALLO, précédemment en détachement à l'Agence Judiciaire de I'Etat est nommé Avocat général délégué près la Cour suprême ;



Renouvellement d'auditorat, à compter du 01 janvier 2024, pour une durée de deux (02) années, des six magistrats ci-après désignés : Messieurs Ababacar FAYE, Médoune DIAO,



Secou Oumar FATY, Cheikh DIOP, Mamadou Moustapha NIANG, Papa Amadou GAYE.



ADMINISTRATION CENTRALE



Monsieur Amady DIOUF, précédemment Premier Président de la Cour d'Appel de Dakar, est affecté à l'Administration centrale du Ministère de la Justice;



Monsieur Ibrahima BAKHOUM, précédemment Procureur général près la Cour d'Appel de

Dakar, est affecté à l'Administration centrale du Ministère de la Justice

2

Monsieur Souleymane TELIKO, précédemment en position de disponibilité, est affecté à l'Administration centrale du Ministère de la Justice;



Madame Aissé GASSAMA TALL, précédemment en détachement auprès du ministère de l'intégration africaine et des Affaires Etrangères, est affectée à l'Administration centrale du Ministère de la Justice;



Monsieur Samba KANE, précédemment Président de Chambre à la Cour d'appel de Kaolack, est affecté à l'Administration centrale du Ministère de la Justice ;



Monsieur Samba NDIAYE SECK, précédemment Vice-Président du Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar, est affecté à l'Administration centrale du Ministère de la Justice;



Monsieur Mor NDIAYE, précédemment Substitut général près la Cour d'Appel de Dakar, est affecté à l'Administration centrale du Ministère de la Justice ;



Monsieur Amadou Tidiane SY, précédemment Conseiller Technique du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, est nommé Directeur des Services Judiciaires par intérim ;



Madame Marie Odile THIAKANE, précédemment Président de Chambre à la Cour d'Appel de Dakar, est nommée Directeur des Affaires Civiles et du Sceau par intérim ;



Madame Ramatoulaye LY NDIAYE, précédemment en détachement à l'Agence judiciaire de I'Etat, affectée à l'Administration centrale du Ministère de la Justice, est nommée Directeur de la Justice de Proximité et de la Promotion de l'Accès au Droit ;



Monsieur Mafal FALL, précédemment en détachement, est nommé Secrétaire général du Centre de Formation Judiciaire.



RESSORT COUR D'APPEL DE DAKAR



Monsieur Abdoulaye BA, précédemment Président de Chambre à la Cour d'Appel de Thiès, est nommé Premier Président de la Cour d'Appel de Dakar;



Monsieur Mbacké FALL, précédemment Premier Avocat général près la Cour suprême, est nommé Procureur général près la Cour d'Appel de Dakar ;



Monsieur El Hadji Ibrahima SECK, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, est nommé Président de Chambre et cumulativement avec ses fonctions, Secrétaire général de la Cour d'Appel de Dakar ;



Monsieur Papa Malick SANOKHO, précédemment Président de Chambre à la Cour d'appel de Thiès, est nommé Président de Chambre à la Cour d'appel de Dakar ;



Monsieur El Hadji Youssou DIOP, précédemment Président de Chambre à la Cour d'appel de Saint Louis, est nommé Président de Chambre à la Cour d'appel de Dakar ;



3

Madame Aminata DIENE PAYE, précédemment affectée à I'Administration centrale, est nommée Président de Chambre à la Cour d'appel de Dakar ;



Monsieur Chérif Sydou CISSE, précédemment Président de Chambre à la Cour d'appel de Saint Louis, est nommé Président de Chambre à la Cour d'Appel de Dakar ;



Monsieur Magatte DIOP, précédemment Président du Tribunal de Grande Instance de Mbour, est nommé Président de Chambre à la Cour d'Appel de Dakar ;



Monsieur Oumar SALL, précédemment Président du Tribunal de Grande Instance de Louga, est nommé Président de Chambre à la Cour d'Appel de Dakar;



Madame Aitou GUEYE, précédemment Président de Chambre à la Cour d'Appel de Thiès, est nommée Président de Chambre à la Cour d'Appel de Dakar;



Monsieur Youssoupha DIOP, précédemment Président de Chambre à la Cour d'appel de Thiès, est nommé Président de Chambre à la Cour d'appel de Dakar ;



Monsieur Abdou Khadre DIAL, précédemment Président de Chambre à la Cour d'appel de Saint Louis, est nommé Président de Chambre à la Cour d'appel de Dakar;



Monsieur Cheikh NGOM, précédemment Président du Tribunal de Grande Instance de Matam, est nommé Président de Chambre à la Cour d'appel de Dakar ;



Monsieur Abdoulaye Hassane THIOUNE, précédemment Président de Chambre à la Cour d'appel de Saint Louis, est nommé Président de Chambreà la Cour d'appel de Dakar;



Monsieur Pierre TINE, précédemment Président de Chambre à la Cour d'Appel de Thiès, est nommé Président de Chambre à la Cour d'Appel de Dakar;



Monsieur Cheikh BA, précédemment en détachement à la Primature, est nommé Président de Chambre à la Cour d'Appel de Dakar;



Monsieur Théophile TURPIN, précédemment Avocat général près la Cour d'Appel de Ziguinchor, est nommé Avocat général près la Cour d'Appel de Dakar ;



Monsieur Cheikh NDIAYE SECK, précédemment Avocat général près la Cour d'Appel de Thiès, est nommé Avocat général près la Cour d'Appel de Dakar ;



Monsieur Assane NGOM, précédemment Premier Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, est nommé de Substitut général près la Cour d'Appel de Dakar ;



Madame Adji Fatou DIOUF, précédemment Délégué du Procureur de la République près le Tribunal d'instance de Guédiawaye, est nommée Substitut général près la Cour d'Appel de Dakar



Monsieur Mamadou DIOUF, précédemment Conseiller à la Cour suprême, est nommé Président du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar ;



Monsieur Pape Allou SANE, précédemment Président du Tribunal d'instance de Kébémer, est nommé Président du Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar ;



Madame Awa Nguenah MANGA, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, est nommée Vice-Président du Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar;



Monsieur Abdoul Aziz DIALLO, précédemment Président de Chambre à la Cour d'appel de Dakar, est nommé Doyen des Juges d'Instruction du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar ;



Monsieur Makha BARRY, précédemment en détachement, est nommé Vice-Président du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar;



Monsieur Modou KONTEYE, précédemment Président du Tribunal d'Instance de Diourbel, est nommé Vice-Président du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar



Madame Ndèye Rokhaya SENE, précédemment Conseiller à la Cour d'Appel de Thiès, est nommée Vice-Président du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar ;



Monsieur Boubacar KASSE SANE précédemment Président du Tribunal d'Instance de Fatick, est nommé Vice-Président du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar ;



Monsieur Françols Jean Paul DIOP, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance de Thiès, est nommé Juge au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar;



Monsieur Papa Mourate WADE, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance de Fatick, est nommé Juge au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar;



Madame Sokhna Awa DIOP, précédemment Juge au Tribunal d'Instance de Pikine, est nommée Juge au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar:



Madame Maimouna THIOUNE, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance de Thiès, est nommée Juge au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar:



Madame Myriam KAMITE, précédemment en position de disponibilité, réintégrée est nommée Juge au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar ;



Monsieur Ibrahima NDOYE, précédemment Avocat général près la Cour d'Appel de Dakar, est nommé Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar ;



Monsieur Moussa THIAM, précédemment en détachement, est nommé Procureur de la République Adjoint près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar:



Monsieur Saliou Gouga NGOM, précédemment Délégué du Procureur de la République près le Tribunal d'instance de Pikine, est nommé Premier Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar:

5

Monsieur Malick SOw, précédemment Substitut du Procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de Pikine Guédiawaye, est nommé Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar ;



Madame Khadidiatou BA NDIEGUENE, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, est nommée Juge au Tribunal de Grande Instance de Pikine Guédiawaye ;



Monsieur Saliou DICKO, précédemment Substitut général près la Cour d'Appel de Saint Louis, est nommé Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Pikine Guédiawaye ;



Madame Abibatou YAGUE, précédemment Substitut du Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, est nommée de Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Pikine Guédiawaye ;



Monsieur Ahamdou DIOP, précédemment Président de Chambre à la Cour d'appel de Thiès, est nommé Président du Tribunal de Grande Instance de Rufisque ;



Monsieur Abdoulaye BA, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance de Kaolack, est nommé Juge au Tribunal de Grande Instance de Rufisque ;



Madame Khady DIEME, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, est nommée Juge au Tribunal de Grande Instance de Rufisque;



Monsieur Augustin Alibo MANGA, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, est nommé Juge au Tribunal de Grande Instance de Rufisque;



Madame Aude Marguérite Barette MBAYE, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, est nommée Juge au Tribunal de Grande Instance de Rufisque;



Monsieur Cheikh DIAKHOUMPA, précédemment AvOcat général près la Cour d'Appel de Thiès, est nommé Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Rufisque:



Madame Ndioba DIOME, précédemment Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, est nommée de Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Rufisque;



Monsieur Mamadou dit Doudou SENGHOR, précédemment Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, est nommé Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Rufisque;



Madame Aminata FALL, précédemment Conseiller à la Cour d'Appel de Dakar, est nommée Président du Tribunal d'Instance Hors Classe de Dakar ;



6

Monsieur Mahamad Moustapha SARR. précédemment Président du Tribunal d'instance de Koungheul, est nommé Président du Tribunal d'Instance de Pikine ;



Madame Khady BA, précédemment Juge au Tribunal d'instance de Rufisque, est nommée Juge au Tribunal d'Instance de Pikine:



Monsieur Omar CISS, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance de Matam, est nommé Juge au Tribunal d'Instance de Pikine ;



Monsieur Abdoulaye DIAGNE GUEYE, précédemment Substitut général près la Cour d'Appel de Ziguinchor, est nommé Délégué du Procureur de la République près le tribunal d'Instance de Pikine;



Monsieur Mouhamadou Lamine CISSE, précédemment Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Pikine Guédiawaye, est nommé Délégué du Procureur de la République près le tribunal d'Instance de Keur Massar ;





Monsieur Khaly DIOP, précédemment Juge au Tribunal d'Instance Hors classe de Dakar, est nommé Président du Tribunal d'Instance de Guédiawaye ;



Madame Founé CAMARA, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance de Pikine Guédiawaye, est nommée Délégué du Procureur de la République près le Tribunal d'instance de Guédiawaye ;



Madame Racky DEME, précédemment Conseiller à la Cour d'Appel de Dakar, est nommée Président du Tribunal d'Instance de Rufisque ;



Monsieur Jean Raphael DIEME, précédemment Juge au Tribunal d'instance de Pikine, est nommé Juge au Tribunal d'Instance de Rufisque;



Madame Aminata Clédor NDIAYE, précédemment Juge au Tribunal du Commerce hors classe de Dakar, est nommée Délégué du Procureur de la République près le Tribunal d'Instance de Rufisque.



Pool judiciaire Financier



> Parquet près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar:



Monsieur El Hadji Alioune Abdoulaye SYLLA, précédemment Avocat général près la Cour suprême, est nommé Procureur de la République financier ;



Monsieur Ablaye DIOUF, précédemment Délégué du Procureur de la République près le Tribunal d'instance de Rufisque, est nommé Procureur de la République financier adjoint ;



Monsieur Ibrahima FAYE, précédemment affecté à l'Administration centrale du Ministère de la Justice, est nommé Substitut du Procureur de la République financier ;



7

C Monsieur Harouna SOw, précédemment Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kaolack, est nommé Substitut du Procureur de la République financier.



> Collège des juges d'instruction au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar



Monsieur Idrissa DIARRA, précédemment Président de Chambre à la Cour d'Appel de Thiès, est nommé Président du Collège des Juges d'instruction financier ;



Monsieur Massaer SARR, précédemment Conseiller à la Cour d'Appel de Dakar, est nommé Juge d'Instruction financier;

Monsieur Babacar DIOP, Juge au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, est nommé Juge d'Instruction financier ;



Monsieur Mouhamadou Ndéné NDIR, précédemment Juge au Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar, en qualité de Juge d'Instruction financier ;



Monsieur Moustapha FALL, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance de Kaolack, est nommé Juge d'instruction financier ;



Madame Nelly Secko DIENG, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance de Saint Louis, est nommée Juge d'Instruction financier.



Chambre de jugement financière au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar:



Monsieur Papa Mohamed DIOP, précédemment Président de Chambre à la Cour d'Appel de Saint Louis, est nommé Président de la Chambre de jugement financière ;



Monsieur Mamadou Yakham KEÏTA, précédemment Président de Chambre à la Cour d'Appel de Thiès, est nommé membre;



Monsieur Mor LO, précédemment Président du Tribunal d'Instance de Mbour, est nommé membre ;



Monsieur Ousseynou SY, précédemment Conseiller à la Cour d'Appel de Dakar, est nommé membre;



Monsieur Ngor DIOP, précédemment Conseiller à la Cour d'Appel de Thiès, est nommé membre ;



Madame Aissétou KANTE FAYE, précédemment Conseiller à la Cour d'Appel de Dakar, est nommée membre.



º Chambre d'accusation financière de la Cour d'Appel de Dakar :



Monsieur Mamady DIANE, précédemment Président de chambre et cumulativement Secrétaire général de la Cour d'Appel de Ziquinchor, est nommé Président de la Chambre d'Accusation financière;



Monsieur Alioune SALL, précédemment Président de Chambre à la Cour d'Appel de Dakar, est nommé membre;

Monsieur Tahir KA, précédemment Président de Chambre à la Cour d'Appel de Tambacounda, est nommé membre ;



Monsieur Abdoul Aziz BARO, précédemment Président de Chambre à la Cour d'Appel de Tambacounda, est nommé membre ;



Monsieur Samba NDIAYE, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, est nommé membre ;



Madame Adji Mame Bousso GUEYE, précédemment en détachement, est nommée membre. Chambre des appels financiers de la Cour d'Appel de Dakar :



Madame Anta NDIAYE DIOP, précédemment Président de Chambre à la Cour d'Appel de Dakar, est nommée Président à la Chambre des appels financiers ;



Monsieur Mamadou DIALLO, précédemment Président de Chambre à la Cour d'Appel de Tambacounda, est nommé membre;



Monsieur Thierno NIANG, précédemment Président de Chambre à la Cour d'Appel de Dakar, est nommé membre;



Madame Fatou Binetou CISSOKHO, précédemment Président du Tribunal d'instance de Pikine, est nommée membre ;



Monsieur Fall Babacar SY, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, est nommé membre.



RESSORT COUR D'APPEL DE THIES



Monsieur Ousmane Chimère DIOUF, précédemment Premier Président de la Cour d'Appel de Saint Louis, est nommé Premier Président de la Cour d'Appel de Thiès :



Monsieur Salobé GNING, précédemment Avocat général près la Cour suprême, est nommé Procureur général près la Cour d'Appel de Thiès, pour compter du 01 septembre 2024;



Monsieur Souleymane SY, précédemment Président de Chambre à la Cour d'Appel de Kaolack, est nommé Président de Chambre à la Cour d'Appel de Thiès :



9

Monsieur Babacar DIOUF, précédemment Président de Chambre à la Cour d'Appel de Dakar, est nommé Président de Chambre à la Cour d'Appel de Thiès ;



Monsieur Mamadou NDOYE, précédemment Président de Chambre à la Cour d'Appel de Dakar, est nommé Président de Chambre à la Cour d'Appel de Thiès ;



Monsieur Ibrahima BALDE, précédemment Président du Tribunal d'instance de Louga, est nommé Président de Chambre à a Cour d'Appel de Thiès et cumulativement avec ses fonctions Secrétaire général de ladite Cour;



Monsieur Amadou SAMBA, précédemment Président du Tribunal d'Instance de Saint Louis, est nommé Président de Chambre à la Cour d'Appel de Thiès;



Madame Aminata GUEYE, précédemment Conseiller à la Cour d'appel de Dakar, est nommé Président de Chambre à la Cour d'Appel de Thiès;



Monsieur Papa Abdoulaye DONDE, précédemment Président du Tribunal d'instance de Guédiawaye, est nommé Président de Chambre à la Cour d'Appel de Thiès ;



Madame Thioro FALL, précédemment Conseiller à la Cour d'Appel de Dakar, est nommée Conseiller à la Cour d'Appel de ThiÁs ;



Monsieur Assane DIONG, précédemment Conseiller à la Cour d'Appel de Tambacounda, est nommé Conseiller à la Cour d'Appel de Thiès ;



Monsieur Soyoubou SY, précédemment Procureur de la République Adjoint près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, est nommé Avocat général près la Cour d'Appel de Thiès;



Monsieur Elias Abdoulaye DIOP, précédemment Procureur de la République près le Tribunal

Grande Instance de Mbour, est nommé Avocat général près la Cour d'Appel de Thiès ;

Monsieur Charles Didier Ngane SENGHOR, précédemment Président du Tribunal de Grande

Instance de Saint Louis, est nommé Président du Tribunal de Grande Instance de Thiès ;

Monsieur Ibrahima SARR, précédemment Président du Tribunal d'Instance de Gossas, est

nommé Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de Thiès:

Monsieur Modou Sokhna THIAM, précédemment Procureur de la République près le Tribunal

de Grande Instance de Fatick, est nommé Procureur de la République près le Tribunal de

Grande Instance de Thiès;

Monsieur Ousmane Racine THIONE, précédemment Président du Tribunal d'Instance Hors

Classe de Dakar, est nommé Président du Tribunal de Grande Instance de Mbour ;

Madame Ndèye Maguette THIAM, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance de

Saint Louis, est nommée Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de Mbour ;

10

Monsieur Augustin Yakhar FAYE. Drécédemment Juge au Tribunal de Grande Instance Hors

Classe de Dakar, est nommé Procureur de la Républigue près le Tribunal de Grande Instance

de Mbour ;

Monsieur Idrissa NDIAYE, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance de Louga, est

nommé Président du Tribunal de Grande Instance de Diourbel ;

Monsieur Amary FAYE, précédemment Substitut général près la Cour d'appel de Dakar, est

nommé Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Diourbel ;

Monsieur El Hadji Mamadou NDIAYE, précédemment Président du Tribunal d'Instance de

Linguère, est nommé Président du Tribunal d'Instance de Tivaouane ;

Monsieur Bathie MBAYE, précédemment Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de

Thiès, est nommé Président du Tribunal d'Instance de Mbacké;

Monsieur Moussa GUEYE, précédemment Substitut du Procureur de la République près le

Tribunal de Grande Instance de Mbour, est nommé Déléqué du Procureur de la République

près le Tribunal d'Instance de Mbacké ;



Monsieur El Hadji Allah KANE, précédemment Conseiller à la Cour d'Appel de Saint Louis, est nommé Président du Tribunal d'Instance de Mbour;



Monsieur Modou Mar NDIAYE, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance de Thiès, est nommé Président du Tribunal d'Instance de Diourbel ;



Monsieur Mouhamadou Bamba MBAYE, précédemment Conseiller à la Cour à la Cour d'Appel

de Dakar, est nommé Président du Tribunal d'Instance de Bambey;

Monsieur Ousmane BASSE, précédemment Substitut du Procureur de la République près le

Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, est nommé de Délégué du Procureur de

la République près le Tribunal d'Instance de Tivaouane.



RESSORT COUR D'APPEL DE SAINT LOUIS



Monsieur Moustapha FALL, précédemment Conseiller à la Cour suprême, est nommé de

Premier Président de la Cour d'Appel de Saint Louis ;

Monsieur Madiké DIOP, précédemment Président du Tribunal de Grande Instance de

Diourbel, est nommé Président de Chambre à la Cour d'Appel de Saint Louis, cumulativement

avec ses fonctions, Secrétaire général de ladite Cour;

Monsieur Saliou NDIAYE, précédemment Président de Chambre à la Cour d'Appel de Dakar,

est nommé Président de Chambre à la Cour d'Appel de Saint Louis ;

Monsieur Ousmane GUEYE, précédemment Président de Chambre à la Cour d'Appel de Dakar,

est nommé Président de Chambre à la Cour d'Appel de Saint Louis ;

11

Monsieur Serigne Rawane DIOP, précédemment Président de Chambre à la Cour d'Appel de

Kaolack, est nommé Président de Chambre à la Cour d'Appel de Saint Louis ;

Monsieur Cheikh Bass NDONGO, précédemment Président du Tribunal de d'Instance de

Foundiougne, est nommé Président de Chambre à la Cour d'Appel de Saint-Louis ;

Monsieur Mohamédine FALL, précédemment Président du Tribunal d'Instance de Podor, est

nommé Président de Chambre à la Cour d'Appel de Saint Louis ;

Monsieur Manel FAYE, précédemment Conseiller à la Cour d'Appel de Kaolack, est nommé

Président de Chambre à la Cour d'Appel de Saint Louis ;

El Hadji Abdoualye BAH, précédemment Substitut général près la Cour d'Appel de Dakar, est

nommé Avocat général près la Cour d'Appel de Saint-Louis ;

Monsieur Serigne Maguèye DIEYE, précédemment Substitut du Procureur de la République

près le Tribunal de Grande Instance de Louga, est nommé Substitut général près la Cour

d'Appel de Saint Louis ;

Monsieur Massar FALL, précédemment Conseiller à la Cour d'Appel de Kaolack, est nommé

de Président du Tribunal de Grande Instance de Saint Louis ;

Monsieur Baye THIAM, précédemment Procureur de la République près le Tribunal de Grande

Instance de Kédougou, est nommé de Procureur de la République près le Tribunal de Grande

Instance de Saint Louis ;

Monsieur Sidy DIENG, précédemment Président du Tribunal dInstance de Bignona, est

nommé Président du Tribunal de Grande Instance de Louga ;

Monsieur Issa NDOYE, précédemment Substitut général près la Cour d'Appel de Thiès, est

nommé Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Louga ;

Monsieur Papa Gana GUEYE, précédemment Président du Tribunal dinstance de Sédhiou,

est nommé Président du Tribunal de Grande Instance de Matam ;

Monsieur Sadio DIAGNE, précédemment Délégué du Procureur de la République près le

Tribunal d'Instance de Tivaouane, est nommé Procureur de la République près le Tribunal de

Grande Instance de Matam;

Monsieur Abdoul Magib BENGELLOUNE, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance

de Kédougou, est nommé Juge au Tribunal de Grande Instance de Matam ;

Monsieur Boubacar NDIAYE FALL, précédemment en détachement, est nommé Président du

Tribunal d'Instance de Louga;

Monsieur Cheikh SEYE, précédemment Président du Tribunal d'Instance de Bakel, est nommé

Président du Tribunal d'Instance de Saint Louis;

12

C

Monsieur Ibou SARR, précédemment Président du Tribunal d'Instance de Tivaouane, est

nommé Président du Tribunal d'Instance de Linguère ;

Monsieur Jean Marie Mbissane DIONE, Drécédemment Conseller à la Cour d'Appel de Saint

Louis, est nommé Président du Tribunal d'Instance de Kébémer ;

Monsieur Ahmadou SALL, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance Hors Classe

de Dakar, est nommé Président du Tribunal d'Instance de Podor.

RESSORT COUR D'APPEL DE KAOLACK

Monsieur Waly FAYE, précédemment Premier Président de la Cour d'Appel de Tambacounda,

est nommé Premier Président de la Cour d'Appel de Kaolack, pour compter du 01 octobre

2024 ;

Monsieur Youssoupha DIALLO, précédemment Avocat général près la Cour d'Appel de Dakar,

est nommé Procureur général près la Cour d'Appel de Kaolack, pour compter du 01 janvier

2025 ;

Monsieur El Hadji Boubou NDIAYE, précédemment Président du Tribunal de Grande Instance

de Thiès, est nommé Président de Chambre à la Cour d'Appel de Kaolack ;

Monsieur Ousmane MBODII, précédemment Président du Tribunal de Grande Instance de

Sédhiou, est nommé Président de Chambre à la Cour d'Appel de Kaolack;

Monsieur Gorgui DIOUF, précédemment Président de Chambre à la Cour d'Appel de Saint

Louis, est nommé Président de Chambre à la Cour d'Appel de Kaolack;

Monsieur Oumar LY, précédemment Conseiller à la Cour d'Appel de Kaolack, est nommé

Président de Chambre à la Cour d'Appel de Kaolack et cumulativement avec ses fonctions

Secrétaire général de ladite Cour ;

Monsieur Cheikh NIANE, précédemment Président du Tribunal d'Instance de Mbacké, est

nommé Président de Chambre à la Cour d'Appel de Kaolack ;

Monsieur Amadou DIATTA, précédemment Conseiller à la Cour d'Appel de Saint Louis, est

nommé Président de Chambre à la Cour d'Appel de Kaolack ;

Madame Amy NDAO, précédemment Président du Tribunal d'Instance de Rufisque, est

nommée Conseiller à la Cour d'Appel de Kaolack ;

Madame Fatou Kiné DIOUF, précédemment en position de détachement à l'Agence Judiciaire

de I'Etat, est nommée Conseiller à la Cour d'Appel de Kaolack ;

Monsieur Papa Ismaël DIALLO, précédemment Procureur de la République près le Tribunal

de Grande Instance de Ziguinchor, est nommé Avocat général près la Cour d'Appel de

Kaolack ;

13

Monsieur Paul Daour FALL, précédemment Président de Chambre à la Cour d'Appel de Dakar,

est nommé Avocat général près la Cour d'Appel de Kaolack ;

Monsieur Alioune DIALLO, précédemment Président du Tribunal de Grande Instance de

Fatick, est nommé Président du Tribunal de Grande Instance de Kaolack ;

Monsieur Sabassy FAYE, précédemment Président du Tribunal d'Instance de Ziguinchor, est

nommé Président du Tribunal de Grande Instance de Fatick ;

Monsieur Amadou Lamine MBENGUE, précédemment Procureur de la République près le

Tribunal de Grande Instance de Matam, est nommé Procureur de la République près le

Tribunal de Grande Instance de Fatick ;

Monsieur Latyr SENE, précédemment Président du Tribunal d'Instance de Saraya, est nommé

Président du Tribunal d'Instance de Fatick;

Monsieur Issa THIAW, précédemment Juge au Tribunal d'Instance de Pikine, est nommé

Juge au Tribunal de Grande Instance de Kaolack ;

Monsieur Oumar SABALY, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance de Pikine

Guédiawaye, est nommé Juge au Tribunal de Grande Instance de Kaffrine ;

Monsieur Chérif LY DIA, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance de Fatick, est

nommé Juge au Tribunal de Grande Instance de Kaffrine ;

Monsieur Mouhamadou Rakhmane FALL, précédemment Juge au Tribunal de Grande

Instance Hors Classe de Dakar, est nommé Juge au Tribunal de Grande Instance de Kaffrine ;

Monsieur Nassirou SANE, précédemment Juge au Tribunal d'Instance Hors Classe de Dakar,

est nommé Président du Tribunal d'Instance de Koungheul;

Monsieur Makatti NDIAYE, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance de Mbour,

est nommé Président du Tribunal d'Instance de Gossas ;

Monsieur Bassirou GAYE, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance de Mbour, est

nommé Président du Tribunal d'Instance de Nioro;

Monsieur Ababacar Saddih SARR, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance Hors

Classe de Dakar, est nommé Président du Tribunal dInstance de Foundiougne.

RESSORT COUR D'APPEL DE TAMBACOUNDA

Monsleur Cheikh Ahmadou Tidiane BEYE, précédemment Président de Chambre à la Cour

d'Appel de Thiès, est nommé Premier Président de la Cour d'Appel de Tambacounda ;

Monsieur Alioune SARR, précédemment Avocat général près la Cour d'Appel de Saint Louis,

est nommé Procureur général près la Cour d'Appel de Tambacounda;

14

Monsieur Mamadou CISSE FALL, précédemment Président du Tribunal de Grande Instance

Hors Classe de Dakar, est nommé Président de Chambre à la Cour d'Appel de Tambacounda ;

Monsieur Oumar Maham DIALLo, précédemment Doyen des Juges d'Instruction au Tribunal

de Grande Instance Hors Classe de Dakar. est nommé Président de Chambre à la Cour

d'Appel de Tambacounda ;



Monsieur Abdourahmane DIALLO, précédemment Président du Tribunal de Grande Instance

de Ziguinchor, est nommé Président de Chambre à la Cour d'Appel de Tambacounda ;

Monsieur El Hadji Issa NDIAYE, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance Hors

Classe de Dakar, est nommé Conseiller à la Cour d'Appel de Tambacounda ;



Monsieur Abdou Karim DIOP, précédemment Procureur de la République près le Tribunal de

Grande Instance Hors Classe de Dak r, est nommé Avocat général près la Cour d'Appel de Tambacounda ;

Monsieur Mamadou SECK, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance Hors Classe

de Dakar, est nommé Avocat général près la Cour d'Appel de Tambacounda ;

Monsieur Moussa DEH, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance de Kaolack, est

nommé Juge au Tribunal de Grande Instance de Kédougou ;



Monsieur Bernard Diouma FAYE, précédemment Substitut du Procureur de la République près

le Tribunal de Grande Instance de Thiès, est nommé Procureur de la République près le

Tribunal de Grande Instance de Kédougou;



Monsieur Aliou FAYE, précédemment Président du Tribunal d'Instance de Bambey, est

nommé Juge au Tribunal de Grande Instance de Tambacounda;

Monsieur Ibrahima SIDIBE, précédemment Juge au Tribunal d'Instance Hors Classe de

Dakar, est nommé Président du Tribunal d'Instance de Bakel ;

Monsieur Qumar Mamadou DIAO, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance de

Pikine Guédiawaye, est nommé Président du Tribunal dInstance de Saraya.

RESSORT COUR D'APPEL DE ZIGUINCHOR

Monsieur Hippolyte Anquédiche NDEYE, précédemment Président de Chambre à la Cour

d'Appel de Dakar, est nommé Président de Chambre à la Cour d'Appel de Ziguinchor :

Monsieur Albert DIONGUE DIOUF, Président de Chambre à la Cour d'Appel de Ziguinchor,

Cumulativement avec ses fonctions, est nommé Secrétaire général de ladite Cour ;

Monsieur Amadou SEYDI, précédemment Procureur de la République près le Tribunal de

Grande Instance de Pikine Guédiawaye, est nommé Avocat général près la Cour d'Appel de

Ziguinchor ;

15

Monsieur Ihieyacine FALL, précédemment Avocat général près la Cour d'Appel de Dakar, est

nommé Avocat général près la Cour d'Appel de Ziguinchor ;

Monsieur Khalifa Babacar SY SOW, précédemment Conseiller à la Cour d'Appel de Ziguinchor,

est nommé Président du Tribunal de Grande Instance de Ziguinchor ;

Monsieur Babacar DIOUF, précédemment Président du Tribunal d'Instance de Nioro, est

nommé Président du Tribunal de Grande Instance de Sédhiou ;

Monsieur Abdou Khadre DIOP, précédemment Procureur de la République près le Tribunal

de Grande Instance de Kolda, est nommé Procureur de la République près le Tribunal de

Grande Instance de Ziguinchor ;



Monsieur Seydina Oumar DIALLO, précédemment délégué du Procureur de la République

près le Tribunal d'Instance de Mbacké, est nommé Procureur de la République près le

Tribunal de Grande Instance de Kolda ;



Monsieur Moussa MBALLO, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance Hors Classe

de Dakar, est nommé Président du Tribunal d'Instance de Sédhiou ;

Monsieur Moustapha DIALLO, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance de Thiès,

est nommé Président du Tribunal d'Instance de Ziguinchor ;

Monsieur Zeinoul Abidine DIACK, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance de

Ziguinchor, est nommé Président du Tribunal d'Instance de Bignona.



DETACHEMENT DE MAGISTRATS



Monsieur Cheikh DIENG, précédemment en détachement au Ministère des Forces Armées,

est détaché auprès de la Primature pour servir au Secrétariat général du Gouvernement ;

Madame Ndèye Khansou CAMARA, précédemment en détachement à I'Agence Judiciaire de

I'Etat, est détachée auprès de la Primature pour servir au Secrétariat général du

Gouvernement;

Madame Mame Madior sOW, précédemment Procureur de la République près le Tribunal de

Grande Instance de Saint Louis, est détachée auprès du Ministère des Forces Armées, pour

servir en qualité de Directeur de Cabinet:



Monsieur Papa Alassane KONARE, précédemment en détachement au Ministère des

Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, est détaché auprès du

Ministère de I'Economie, du Plan et de la Coopération ;

Monsieur Youssouph DJITTE, précédemment Juge au Tribunal de Grande de Tambacounda,

est détaché auprès du Ministère de la Famille et des Solidarités, pour servir en qualité de

Directeur de Cabinet ;

4

16

Monsieur Bouna DIAKHATE, précédemment Juge au Tribunal de Commerce Hors Classe de

Dakar, est détaché auprès du Ministère des Finances et du Budget, pour servir a TAgence

Judiciaire de l'Etat ;



Madame Oulimata NDIAYE, précédemment Juge au Tribunal de Grande Instance de Pikine

Guédiawaye, est détachée auprès du Ministère des Finances et du Budget, pour servir a

I'Agence Judiciaire de l'Etat ;

Monsieur Mamané DIITTE, précédemment en service à l'office national de Recouvrement

des Avoirs Criminels (ONRAC), est détaché auprès du Ministère de l'Energie, du Pétrole et

des Mines, pour servir au Secrétariat Technique du Comité national de Suivi du Contenu local

(ST-CNSCL).

MIS EN POSITION DE STAGE



Monsieur Abdou Khadir Khaoussou DIOP, Président de chambre à la Cour d'Appel de

Ziguinchor, est mis en position de stage pour cing mois, à compter du 01er octobre 2024, à

Washington (Etats Unis d'Amérique).



NOMINATION A DES EMPLOIS JUDICIAIRES



1. ACCESSION A LA HORS HIERARCHIE:

Les magistrats de la Promotion 2005, au nombre de 57 et les magistrats de la Promotion

2007, au nombre de 44.

2. ACCESSION DE MAGISTRATS AU 1ER GRADE, 1ER GROUPE, 4EME ECHELON

" Les magistrats de la Promotion 2009, au nombre de 51.

3. ACCESSION DE MAGISTRATS AU 1ER GRADE, 2EM GROUPE, 3EME ECHELON

" Les magistrats de la Promotion 2012, au nombre de 50.



Fait à Dakar, le 09 août 2024