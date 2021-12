Conseil supérieur de la magistrature: L’UMS préconise une réforme

L’Union des magistrats du Sénégal (Ums) est convaincu que le Conseil supérieur de la magistrature a besoin d’être réformé. « La réforme dont a besoin le conseil supérieur et qui ressort de l’avis de l’écrasante majorité des collègues consiste à définir des critères objectifs de nomination basés sur l’ancienneté, la compétence, la performance en juridiction et l’exclusion de toute affectation sanction à la suite d’une décision rendue par un magistrat en son âme et conscience », a fait savoir le président de l’Ums, Ousmane Chimère Diouf, en compagnie des nouveaux membres du bureau de l’Ums lors de sa conférence de presse, au palais de justice de Dakar.



L’Ums, qui se définit comme une association de défense des intérêts des magistrats, estime que l’indépendance des juges ne peut résulter d’une simple déclaration d’intention, informe leSoleil.